Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: la quinta inicia con Larrañaga vs. Atenas y Unión Atlética vs. Peñarol

La quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol inicia a las 19:15 horas con un partido caliente en el Doña Natividad Rivera, donde Larrañaga y Atenas juegan un punto que quema por el descenso. En el juego de fondo (21:30), Unión Atlética buscará cambiar la racha negativa, pero tendrá una durísima visita de Peñarol.

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Larrañaga vs. Atenas

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Segundo tiempo

Con Victor Andrade gravitando en el poste bajo, la distancia se disparó hasta los 29 puntos. Joaquín Osimani siguió engrosando el rubro de asistencias y sumó un triple pesado para sostener la renta.

Primer tiempo

Si bien el partido comenzó trancado, Larrañaga pudo tomar la primera diferencia cuando pudo desde su defensa producir puntos de contraataque, con Darry Moore y Carlos Buemo dañando en cancha abierta. Guzmán Álvarez rotó y el equipo elevó los porcentajes, con el argentino siendo clave en la generación. Más allá de que Atenas levantó con los ingresos de su segunda línea, el Larra entró al primer descanso ganando 24-15.

Con una buena defensa colectiva, que generó atrapes, y trabajando con paciencia las ofensivas, el local tomó 15 de renta. Joaquín Osimani agregó su cuota en defensa, puso un triple y una asistencia deluxe a Victor Andrade para abrir 20. Gustavo Barrera encendió la mecha a bombazos y la distancia se siguió estirando, llegando hasta los 26. Buenos minutos de Moisés Adames maquillaron el score, que marcó al entretiempo ventaja para el Milrrayitas, que lideró 56-34.

La previa

El punto más pesado se juega a primera hora, entre los dos ascendidos desde la Liga de Ascenso. El Milrrayitas viene de perder un parido directo y con contundencia en su visita a Urunday Universitario, pero en su última presentación en el Doña Natividad Rivera dio el campanazo al ganarle a Aguada. Por la quita de tres puntos con la que inició el torneo, se juega un punto impostergable para seguir recortando margen ante un rival directo.

En cambio, Atenas viene de sufrir un durísimo revés ante Aguada. Las Alas Negras no compitieron frente a uno de los candidatos, pero demostraron que son un equipo que puede dar pelea en la divisional luego de llevarse de la calle Velsen un punto de oro frente a Unión Atlética.

Unión Atlética vs. Peñarol

ESTADÍSTICAS EN VIVO

El favoritísmo está marcado en el partido de segunda hora. Unión Atlética llega en un rendimiento descendente, con tres caídas consecutivas, las últimas dos duras, tuviendo hasta problemas para competir ante Goes y Atenas.

En cambio Peñarol llega invicto y con rendimiento ascendente. El Carbonero triunfó en los dos partidos que disputó, triunfó ante Urunday Universitario dejando alguna duda, que disipó rápidamente tras aplastar a Malvín de visitante.

