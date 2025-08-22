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Foto de Tapa: Ieva Seskute para Armani Privé.
Indigital Production

Noticias de Revista Paula Agosto 2025 en El País Uruguay

Edición: #393
Titulo: Se dice de mi

Foto de Tapa: Ieva Seskute para Armani Privé.
Fotografía: Indigital Production.


QUÉ PASA URUGUAY • VIVIR JAPÓN • AMOR GATUNO • TRAGOS NOSTÁLGICOS

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H&M&SP

São Paulo vuelve a brillar como capital de la moda con el debut de H&M

Notas & Entrevistas
22/08/2025, 22:30
 · 
Por Clara Avellino
KatWag_100618_021.jpg

Memoria viva

Notas & Entrevistas
11/08/2025, 09:52
Grapefruit,Alcoholic,Cocktail,Drink,With,White,Rum,,Vodka,,Syrup,,Fruit

Tragos con historia

Cocina
11/08/2025, 09:51
 · 
Por J.H. Romei
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Fiel a sus raíces

Notas & Entrevistas
11/08/2025, 09:51
Old,Fashioned,Cocktail,With,Orange,And,Cherry,On,Wooden,Table.

Old Fashioned

Cocina
11/08/2025, 09:50
Cosmopolitan,Cocktail,Drink,Served,With,Lime

Cosmopolitan

Cocina
11/08/2025, 09:50
White,Russian,Cocktail,In,Glasses,With,Straws,On,Wooden,Board

White Russian

Cocina
11/08/2025, 09:50
Classic,Lemon,Drop,Martini,With,Olives,And,A,Lemon,Twist

Dry Martini

Cocina
11/08/2025, 09:49
Tequila,Sunrise,Cocktail,(or,Similar,,For,Example,Jagermonstr,),With

Tequila Sunrise

Cocina
11/08/2025, 09:49
A,Closeup,Of,A,Delicious,Refreshing,Blue,Cocktail,On,A

Turquoise blue

Cocina
11/08/2025, 09:48
Pasarelas Internacionales

Paris Haute Couture: Pasarelas Internacionales

Moda
11/08/2025, 02:53
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Por Clara Avellino
Portada de Love is like de Marron 5.

Maroon 5 y su nuevo disco

Todo Oidos
11/08/2025, 02:01
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Por Clara Avellino
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