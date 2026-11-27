El proceso de postulaciones para el programa "Abriendo Puertas - Primera Vivienda" del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) se acerca a su fecha límite. La iniciativa realizada en conjunto con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) tiene el objetivo de aumentar el acceso de los uruguayos a acceder a la compra de una primera casa a través de préstamos y, en algunos casos, subsidios.

El llamado realizado por el MVOT en su página web otorgará 500 créditos dirigidos a hogares de ingresos medios que pueden abonar una cuota mensual pero no alcanzan a ahorrar el dinero necesario para comprar un hogar. El proceso de inscripciones se mantendrá abierto hasta el lunes 30 de noviembre.

¿Cómo es el programa del MVOT que ayuda a comprar una primera vivienda?

El plan que ofrecen el MVOT y el BHU contempla una combinación de herramientas que incluye un crédito hipotecario al que el ministerio suma un subsidio a la cuota para facilitar el acceso a la vivienda.

El BHU se encargará de proveer el financiamiento en Unidades Indexadas (UI) y otorgará un plazo de hasta 25 años con la posibilidad de costear hasta el 95 % del valor de la vivienda. El comprador deberá ahorrar el otro 5 % del valor del inmueble para realizar la compra. A su vez, el MVOT puede dar un subsidio de hasta el 50 % de la cuota, dependiendo de la situación económica de cada hogar.

Requisitos y condiciones para acceder

Pueden postularse para los créditos tanto hogares unipersonales como los que están habitados por más de una persona, con un máximo de dos titulares para cada préstamo. Los prestatarios deberán cumplir con condiciones de edad, ingresos, antigüedad laboral, ahorro previo y evaluación crediticia establecidas en las bases del llamado.

Los requisitos de ingresos mínimos se establecen según la zona. Por ejemplo, en Maldonado y Ciudad de la Costa, el piso se ubica entre $ 77.000 y $ 146.000, pero para el resto del país el rango se encuentra entre los $ 58.000 y $ 146.000.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Los aspirantes tendrán la opción de seleccionar una vivienda usada o que ya se encuentre en el mercado inmobiliario, localizada en el departamento bajo el que hagan la inscripción. El BHU se encargará de evaluar, aprobar y tasar la propiedad, corroborando que cumpla con las condiciones establecidas por el programa.

Al igual que los requisitos de ingresos mínimos, los valores máximos de tasación de los inmuebles y de préstamo variarán dependiendo de la zona:



Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa: el préstamo máximo rondará los US$ 117.000

Resto del país: el préstamo máximo será de alrededor de US$ 97.000

Cómo postularse al llamado del MVOT

Los 500 préstamos correspondientes a la primera convocatoria se asignarán a los distintos departamentos en función de la cantidad de hogares inscriptos que cumplan con las condiciones establecidas. En caso de que las solicitudes superen los cupos disponibles, se llevará a cabo un sorteo proporcional al número de postulaciones habilitadas en cada departamento.

El MVOT recibirá las inscripciones hasta el 30 de noviembre a través de este enlace. El proceso de postulación se desarrollará de la siguiente manera:



Los usuarios deberán registrarse como usuario gub.uy si no cuentan con un usuario. Una vez que cuenten con un usuario, podrán comenzar el trámite en línea. El MVOT verificará el cumplimiento de los requisitos y el BHU analizará los antecedentes crediticios.

Llave de una casa. Foto: Freepik.

Para consultas, se puede llamar al número telefónico 0800 46427.