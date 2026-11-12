Más de dos millones de personas en Uruguay están habilitadas para votar en las elecciones obligatorias del BPS

A poco más de una semana de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), los electores habilitados comienzan a consultar el buscador del padrón para saber dónde votar el próximo domingo 22 de noviembre de 2026 y planificar su jornada electoral.

Son alrededor de 2,2 millones de personas las que están convocadas a sufragar en esta instancia electoral, en la que se seleccionará a los próximos integrantes del directorio de BPS, que está compuesto por los representantes sociales para trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes. Para ver las listas y candidatos para las elecciones de BPS, hacer clic en este enlace.

Es obligatorio votar en esta elección para todas las personas que aparecen como habilitadas en el padrón. La presidenta del organismo, Jimena Pardo, defendió la obligatoriedad de estos comicios e indicó en el programa Arriba Gente en el Canal 10: “Deberíamos tratar de que la gente supiera qué es lo que está votando” en las elecciones del BPS.

La normativa establece que existen dos categorías de personas exoneradas de la obligación de votar durante el acto eleccionario. Se trata de las personas mayores de 75 años y quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad. Esta medida no se aplica a los mandatarios o apoderados designados para representar a las empresas en la elección. El resto de las personas que figuran en el padrón deberán votar, y de no hacerlo y tampoco presentar una justificación, enfrentarán una multa.

¿Dónde voto en las elecciones de BPS?

El BPS y la Corte Electoral publicaron el buscador de padrón para saber dónde vota cada persona en las elecciones que se realizarán el penúltimo domingo de noviembre de 2026.

En el buscador se puede localizar el lugar donde se vota utilizando la credencial, el número de cédula o también con nombre, apellido y fecha de nacimiento. Para acceder al buscador haga clic aquí.

Multas por no votar sin justificar la ausencia

En el caso de las personas físicas, la multa asciende a una unidad reajustable (UR), equivalente a $ 1.923 pesos uruguayos a la fecha.

Para las empresas contribuyentes, las penalizaciones varían entre 6, 12 y 20 Unidades Reajustables según la cantidad de trabajadores dependientes, aplicándose si la firma no designó un mandatario o si este no se presentó al acto electoral.

Edificio sede del BPS. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Causales válidas para justificar la ausencia en las elecciones de BPS

La Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:

