Los nuevos proyectos de Ancap y UTE en movilidad eléctrica y las "millonarias" inversiones que se vienen

Con el objetivo de fortalecer el trabajo en conjunto en movilidad eléctrica, Ancap y UTE buscan ampliar el servicio de electrolineras con la instalación de entre cinco y ocho centros de carga nuevos en la zona sur del país. La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, dijo durante su disertación en el evento Línea de Encuentro organizado por Somos Uruguay que existen 14 precontratos firmados con distintos concesionarios.

Por su parte, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, sostuvo que se espera que la empresa amplíe la instalación de energía solar para terminar el quinquenio con 500 megavatios de potencia solar instalada.

Uno de los principales desafíos de UTE para este año es la construcción de su tercer corredor energético de 500 kilovoltios (unidad que mide la potencia total) que unirá la generación energética del centro y norte del país con la zona sur y la costera. “Nos está faltando que la energía llegue con la calidad adecuada y en cantidad suficiente al sur del país donde se esperan mayores desarrollos de proyectos”, dijo Cabrera durante su exposición en referencia a la instalación de nuevos data centers.

Parque solar fotovoltaico.

El director de UTE José Luis Pereira dijo a El País que el nuevo corredor “le va dar más solvencia y más sostenibilidad a la red de de UTE” y si bien no especificó el monto de la inversión que implica sostuvo que se trata de un proyecto “millonario”.

Por otra parte, Cabrera sostuvo que está previsto el cierre del "Anillo del Norte" de UTE para este año. Esta es una obra estratégica de transmisión eléctrica de alta tensión (500 kilovatios) que une Tacuarembó con Salto con una inversión superior a los US$ 190 millones.

Pereira explicó a El País que el cierre permite una mayor sostenibilidad a la energía eléctrica del país, ya que anteriormente la demanda de energía no podía solucionarse de forma inmediata.

Ancap trabaja en el cambio de la boya de José Ignacio

La presidenta de Ancap aseguró que la petrolera se encuentra trabajando en el cambio de la boya de José Ignacio que sufrió una avería en 2025 y por la que la empresa pagó US$ 1,5 millones para su reparación a cargo de la compañía chilena Diving Austral Chile SPA.

San Román agregó que también se está elaborando un nuevo banco de soporte en conjunto con el astillero Nitromar: Ancap X. El nuevo buque tiene previsto asistir las operaciones de descarga de crudo y el mantenimiento de la boya. “Estamos incorporando un barco más robotizado, con menos costos de mantenimiento, y que además permite dar apoyo a las tareas de control medioambiental”, dijo.

Refineria de Ancap Foto: Estefanía Leal

Por otra parte, la presidenta del ente señaló que Ancap ampliará la capacidad de descarga en la planta de La Tablada que funciona como centro de distribución de combustibles a partir de la incorporación de nuevas tecnologías.

San Román destacó el rol de la planta como la única encargada de la distribución y sostuvo que para consolidarla aún más también se trabaja en el fortalecimiento de la carga de camiones y trenes en la refinería de La Teja, donde también se está construyendo un nuevo laboratorio.

San Román también mencionó que dentro de los próximos meses comenzará a funcionar el muelle de descarga de combustibles en Paysandú que empezó a construirse el año pasado a partir de una inversión de US$ 9 millones.