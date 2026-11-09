La venta de vehículos 0 km alcanzó un récord en octubre: cuáles fueron los más vendidos y qué marcas lideran

El mercado de vehículos 0 kilómetro volvió a crecer en octubre, luego de la caída interanual registrada en setiembre y alcanzó su mayor volumen de ventas mensual en lo que va del año. Según los datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), en octubre se comercializaron 7.129 unidades en Uruguay, un crecimiento interanual de 1,27% frente a los 7.039 vehículos vendidos en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con la gremial, octubre se convirtió en el mes de mayor cantidad de unidades comercializadas en lo que va del año 2026. El registro superó las 6.889 ventas de julio, que hasta entonces había sido el mes con mayor volumen de operaciones.

En el acumulado de enero a octubre, las ventas alcanzaron las 65.210 unidades, un 12,4% más que en igual período de 2025, cuando se habían comercializado 57.994 vehículos cero kilómetro, lo que representa una diferencia de 7.216 unidades entre ambos períodos.

La comparación interanual mes a mes muestra que el mercado registró aumentos en nueve de los primeros 10 meses del año. Junio fue el mes de mayor crecimiento, con una suba de 28,7% frente al mismo mes de 2025. También se destacaron enero, con un aumento de 26,8%, y abril, con 22,1%.

Vehículos 0 kilómetro.

Setiembre fue el único mes en el que las ventas quedaron por debajo del registro del año pasado: se comercializaron 6.786 unidades, frente a las 7.005 de setiembre de 2025, una caída de 3,1%; en octubre, el mercado volvió a crecer.

¿Qué sucedió en cada segmento?

Los automóviles de pasajeros —autos y SUV— concentraron 5.341 unidades en octubre, lo que representó cerca de tres cuartas partes del total comercializado en el mes. Sin embargo, la evolución fue diferente entre ambos segmentos.

En el caso de los automóviles, se vendieron 2.252 unidades, un 7,4% menos que las 2.433 comercializadas en octubre de 2025. En cambio, los SUV registraron un crecimiento interanual de 17,8%, con 3.089 unidades, frente a las 2.623 del mismo mes del año pasado. Con ese resultado, los SUV fueron el segmento de mayor volumen de ventas en octubre.

Por su parte, los utilitarios livianos registraron 1.466 unidades, un descenso de 12,9% frente a las 1.684 vendidas en octubre de 2025. En camiones se comercializaron 311 unidades, un 16% más que las 268 del mismo mes del año anterior. Los minibuses, en tanto, totalizaron 10 ventas, frente a las 24 registradas en octubre de 2025, lo que representó una caída de 58,3%.

En tanto, se comercializó un ómnibus cero kilómetro, mientras que en octubre del año pasado se habían vendido siete unidades.

Autos eléctricos nuevos para la venta. Foto: Estefanía Leal

¿Cuáles son las marcas de vehículos 0 km más vendidas en lo que va del año en Uruguay?

Tomando en cuenta todas las categorías, en el acumulado de enero a octubre, BYD se mantuvo como la marca con mayor cantidad de vehículos vendidos en Uruguay, con un total de 7.866 unidades. El segundo lugar fue para Fiat, con 5.131 vehículos comercializados, mientras que Chevrolet ocupó el tercer puesto, con 3.974 unidades. Le siguieron Volkswagen, con 2.853, y Suzuki, con 2.595.

Más atrás quedaron Dongfeng, con 2.237 unidades; Geely, con 2.171; Hyundai, con 1.975; y Renault, con 1.933 vehículos vendidos.