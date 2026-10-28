La demanda laboral cayó 17% en el tercer trimestre y registró su nivel más bajo desde 2024

La demanda laboral cayó 16,9% en el tercer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025, con 18.221 oportunidades de empleo publicadas, según el Monitor Laboral de Advice. Se trata del menor volumen trimestral desde el segundo trimestre de 2024 y de la mayor caída interanual para un trimestre desde 2023.

La contracción se profundizó en 9,4 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de este año, cuando la demanda laboral había registrado una caída interanual de 7,5%.

Según Advice, la contracción responde al bajo crecimiento de la economía uruguaya en lo que va del año. En ese sentido, el informe señaló que “se trata de la mayor caída interanual en términos trimestrales desde 2023, año que fue similar a 2026 en el ritmo de la actividad económica”.

En la comparación con el trimestre inmediatamente anterior, la demanda laboral disminuyó 5,7%. De esta forma, se completó un año de caídas trimestrales consecutivas y el tercer trimestre marcó el cuarto período de descenso desde el máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2025, cuando las oportunidades de empleo se acercaron a las 22.000.

La baja entre julio y setiembre fue más pronunciada que la registrada entre el primer y el segundo trimestre de este año. En ese período, las oportunidades de empleo habían pasado de 19.870 a 19.320, una disminución de 2,8%, equivalente a 550 oportunidades menos. En cambio, en el tercer trimestre, se relevaron 1.099 oportunidades laborales menos que en el trimestre previo, casi el doble de la diferencia anterior. “Así, la tendencia negativa observada desde fines de 2025 volvió a acentuarse”, indicó Advice.

Empleo. Empleo. John Moore - Staff - Getty Image/Getty Images

En lo que va del año 2026 (entre enero y setiembre) se publicaron 57.411 oportunidades de empleo en los medios relevados por Advice, una caída acumulada de 10,2% frente a igual período de 2025 cuando se habían publicado 63.919 ofertas de trabajo.

Proyecciones

En cuanto al balance anual, Advice mantiene su previsión de que al cierre de 2026 se hayan acumulado cerca de 75.000 oportunidades de empleo, lo que supondría unas 10.000 menos que en 2025 y una caída interanual de entre 10,5% y 12,5%.

Evolución del empleo. Foto: Advice.

La mejora de la actividad económica prevista por el Banco Central para el cuarto trimestre, con un crecimiento superior al 2%, no sería suficiente para generar un aumento sustancial de las oportunidades de empleo, según Advice. La consultora explicó que la demanda laboral se ajusta rápidamente a la baja cuando la economía se desacelera, pero “muestra cierto rezago para volver a crecer” cuando la actividad mejora.