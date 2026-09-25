El mercado laboral uruguayo se mantuvo estable en agosto, ¿qué revelaron los datos del INE?

El mercado laboral en Uruguay se mantuvo estable en agosto respecto al mes anterior y presentó un comporamiento similar en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.

La tasa de desempleo –que mide las personas desocupadas respecto de la Población Económicamente Activa (PEA)– fue de 7,2%, lo que representó un leve aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a julio.

La tasa de actividad –que mide a la Población en Edad de Trabajar (PET) que está ocupada o que busca empleo– se situó en 64,1%, al igual que en julio.

Trabajador de la industria gráfica. Foto: Freepik.

Por otro lado, la tasa de empleo –porcentaje de personas empleadas en relación a la PET–, se situó en 59,5%, lo que representó cierta estabilidad respecto al mes anterior, que presentó 0,1 puntos porcentuales menos.

En agosto del año pasado, la tasa de actividad se situó 0,3 puntos porcentuales sobre la actual. La tasa de empleo se ubicó 0,4 puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2025, mientras que la tasa de desempleo tuvo un comportamiento similar al del mismo mes del año pasado.

Trabajador participando en las labores de plantación de árboles de ibirapitá. Foto: Intendencia de Montevideo.

En cuanto a las tasas del mercado laboral según las zonas del país, el INE publicó que en Montevideo el desempleo se situó en 7,3%, el empleo en 61% y la actividad en 65,8%. Mientras que, en el interior del país, las tasas fueron 7,1%, 58,5% y 63%, respectivamente.

Por otra parte, al observar las características de las personas ocupadas, el INE señaló que el 9,1% está subempleado (es decir que trabaja menos de 48 horas semanales y está dispuesto a trabajar más), mientras que la informalidad (medida por el no registro a la seguridad social) se ubicó en 20,8%, siendo estos guarismos similares a los del mes anterior.