Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios Noticias

Frigorífico Tacuarembó abre plan de retiros incentivados en medio de tensiones con el sindicato

La empresa difundió un comunicado interno en el que propone un plazo de una semana para coordinar retiros incentivados con motivo de la reestructura laboral.

El País
El País
24/09/2026, 03:20
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Reses en la cadena de producción y cortes de carne del Frigorífico Pando, en su planta industrial del departamento de Canelones.
Reses en la cadena de producción y cortes de carne del Frigorífico Pando, en su planta industrial del departamento de Canelones.
Foto: Leonardo Mainé - Archivo El País.

“Desde hoy, martes 22 de setiembre, se habilita el Programa Voluntario de Retiro Incentivado”, dice en un comunicado interno al personal del Frigorífico Tacuarembó –propiedad de MBRF, la empresa creada tras la fusión de Marfrig con BRF– al que accedió El País. Debido a la reestructura que tiene previsto realizar la empresa, los trabajadores recibieron un comunicado en el que la firma anuncia que tienen plazo hasta el 29 de setiembre para postularse y acceder al retiro incentivado.

"Si no los retiran va a haber quilombo": la advertencia del gremio por 150 despidos en Frigorífico Tacuarembó

“Los trabajadores interesados deben dirigirse a la oficina de Recursos Humanos, de 7 a 17 horas, donde recibirán información sobre las condiciones y el procedimiento”, culmina el comunicado. Según fuentes del sector trabajador, las condiciones de retiro se establecen en función de cada empleado.

Frigorifico Pando (22040172).jpg
Frigorífico.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió a ejecutivos de la empresa; la Asociación de Obreros y Empleados del Frigorífico Tacuarembó (Aoefrit) y la Federación Obrera de la Industria de la Carne (Foica) en una reunión tripartita el martes en la que la empresa presentó cifras que “no son rentables” para el negocio con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), de acuerdo con lo que indicaron las fuentes.

Como parte de la reestructura, la empresa planteó una propuesta el mes pasado que implica la rebaja del 40% de los salarios, la reducción de 150 puestos laborales y la tercerización de algunas actividades.

Planta de Frigorífico Tacuarembó en la que Marfrig invertirá US$ 52millones
Planta de Frigorífico Tacuarembó.

Sin embargo, el sindicato se opuso a los despidos y reducciones salariales. El presidente de la Foica, Martín Cardozo indicó a El País luego del encuentro que “si no retiran los despidos va a haber quilombo”.

“Tacuarembó es súper competitivo, tiene infraestructura, tiene capacidad de faena de 1.500 animales por día, está habilitada para todos los mercados, tiene todas las certificaciones internacionales. Si no es competitivo, no sé a qué le llaman competitivo”, agregó Cardozo.

El País se comunicó con ejecutivos de la empresa quienes dijeron que no brindarían declaraciones mientras se desarrolle la negociación.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
TacuarembóFrigorífico Tacuarembóindustria frigorifica
Te puede interesar