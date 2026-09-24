Frigorífico Tacuarembó abre plan de retiros incentivados en medio de tensiones con el sindicato

“Desde hoy, martes 22 de setiembre, se habilita el Programa Voluntario de Retiro Incentivado”, dice en un comunicado interno al personal del Frigorífico Tacuarembó –propiedad de MBRF, la empresa creada tras la fusión de Marfrig con BRF– al que accedió El País. Debido a la reestructura que tiene previsto realizar la empresa, los trabajadores recibieron un comunicado en el que la firma anuncia que tienen plazo hasta el 29 de setiembre para postularse y acceder al retiro incentivado.

“Los trabajadores interesados deben dirigirse a la oficina de Recursos Humanos, de 7 a 17 horas, donde recibirán información sobre las condiciones y el procedimiento”, culmina el comunicado. Según fuentes del sector trabajador, las condiciones de retiro se establecen en función de cada empleado.

Frigorífico.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió a ejecutivos de la empresa; la Asociación de Obreros y Empleados del Frigorífico Tacuarembó (Aoefrit) y la Federación Obrera de la Industria de la Carne (Foica) en una reunión tripartita el martes en la que la empresa presentó cifras que “no son rentables” para el negocio con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), de acuerdo con lo que indicaron las fuentes.

Como parte de la reestructura, la empresa planteó una propuesta el mes pasado que implica la rebaja del 40% de los salarios, la reducción de 150 puestos laborales y la tercerización de algunas actividades.

Planta de Frigorífico Tacuarembó.

Sin embargo, el sindicato se opuso a los despidos y reducciones salariales. El presidente de la Foica, Martín Cardozo indicó a El País luego del encuentro que “si no retiran los despidos va a haber quilombo”.

“Tacuarembó es súper competitivo, tiene infraestructura, tiene capacidad de faena de 1.500 animales por día, está habilitada para todos los mercados, tiene todas las certificaciones internacionales. Si no es competitivo, no sé a qué le llaman competitivo”, agregó Cardozo.

El País se comunicó con ejecutivos de la empresa quienes dijeron que no brindarían declaraciones mientras se desarrolle la negociación.