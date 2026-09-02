La "sorpresa positiva" que mostró el mercado laboral pese al "flojo crecimiento" de la economía uruguaya

El empleo ha mostrado una evolución más favorable de la esperada pese al escaso crecimiento de la economía, según indicó una nueva edición del Monitor de Coyuntura del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica, dirigido por el economista Javier de Haedo.

El informe señaló que la economía uruguaya no ha registrado un crecimiento sostenido desde comienzos de 2025, más allá de las variaciones mensuales que muestra el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central (BCU) pero que, al mismo tiempo, los salarios reales aumentaron por encima de lo previsto, mientras que la inflación descendió a niveles inferiores al 3%.

En ese contexto, la cantidad de personas ocupadas se ha mantenido relativamente estable, cuando, de acuerdo con el análisis del Observatorio, el desempeño de la actividad y la evolución de los salarios podrían haber llevado a un deterioro mayor del empleo. Tras una caída registrada durante el segundo semestre de 2025, el número de ocupados retomó durante 2026 el nivel máximo alcanzado a mediados del año pasado.

Los últimos datos disponibles, correspondientes a julio, muestran una tasa de actividad de 64,1%, una tasa de empleo de 59,6% y una tasa de desempleo de 7%. En cantidad de personas, la población en edad de trabajar alcanzó en julio a 2,972 millones. De ese total, 1,905 millones integraban la población activa y 1,067 millones permanecían fuera del mercado laboral uruguayo. Entre los activos había 1,771 millones de ocupados (incluidos 158.000 subempleados) y 133.000 desocupados.

Mercado laboral

“El desempeño del empleo ha sorprendido positivamente”, indicó el informe”. Según el análisis, el empleo “se sostiene a pesar del flojo crecimiento económico”, debido a que la masa salarial (que combina la cantidad de trabajadores y sus salarios) tiende a acompañar el nivel de actividad de la economía. Sin embargo, desde el año pasado la actividad se ubicó por debajo de lo previsto, mientras que el salario real evolucionó por encima de las proyecciones.

El comportamiento de los salarios estuvo determinado tanto por una inflación menor a la esperada como por aumentos salariales algo superiores a los previstos en los convenios surgidos de los Consejos de Salarios.

Como contracara de esa resistencia que muestra el empleo, el informe señaló el aumento de los beneficiarios del subsidio de desempleo. La cantidad de personas que reciben esta prestación aumentó en casi todos los trimestres del último año y medio y alcanzó a 42.646 personas en junio.