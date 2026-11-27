Uruguay y Argentina tienen realidades económicas muy diferentes, pero desafíos similares al desarrollar los mercados financiero y de capitales. Los objetivos de crear instrumentos en el sector, implementar las finanzas abiertas sin mayores riesgos, actualizar regulaciones y habilitar espacios de prueba controlados para la innovación, están en el foco de ambas orillas.

El Banco Central del Uruguay (BCU) está enfocado principalmente en el sistema de finanzas abiertas, cuyo proyecto de ley se encuentra en el Parlamento y, según anunció, su implementación será gradual y con todas las industrias, una vez aprobado. Esto se enmarca en un cambio de la estructura financiera del país.

Argentina, por su lado, enfrenta hasta cierto punto procesos similares, con la particularidad de no contar con la estabilidad político-económica que caracteriza a Uruguay, pero igual abre camino, a su manera y escala. Una de sus principales estrategias para hacer crecer su mercado de valores es lo que llama “el Big Bang”, que apunta a la liberalización total del sistema.

Estos temas fueron abordados en el evento “Innovación en los mercados financieros”, organizado por Guyer & Regules, con la participación del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone; la vicepresidenta del BCU, Ana Claudia de los Heros; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, Roberto Silva; y el socio director del despacho, Nicolás Piaggio.



Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Oddone destacó que Uruguay necesita reformas a nivel de competitividad, mercado laboral, gobernanza en empresas públicas, prácticas del sector privado, convenios público-privados y en cómo funciona el sistema financiero, para dinamizar la economía y aumentar el crédito bancario, que hoy ronda el 30% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que es poco para la sofisticación de la economía uruguaya, según el MEF.

En ese marco, Oddone consideró que “este es el mejor momento” para desarrollar el mercado financiero y el de capitales, en la medida en que las vulnerabilidades macroeconómicas del país son mucho menores que en el pasado.

“Estos capítulos son extremadamente ambiciosos y muy disruptivos para la cultura uruguaya”, dijo al referirse tanto a la cultura pública como privada, pero insistió que “es un camino que hay que recorrer”.

De su lado, Silva -considerado un referente en el mercado de capitales regional- se refirió a la realidad argentina, centrándose en que el gobierno de Javier Milei ha aumentado significativamente el volumen de mercado de capitales local, mediante la facilitación de procesos.

Cabe recordar que en Argentina, la CNV es un ente separado del Banco Central, por lo que tienen funciones diferentes (salvo temas de fintechs, que, según su naturaleza, son competencia de uno u otro). De este modo, la CNV se ocupa del mercado de capitales y del mundo cripto.

El objetivo de la CNV es desarrollar el mercado de capitales. “Para eso desregulamos todo lo que sea necesario, pero también lo que sea posible”, afirmó, al jerarquizar el valor de levantar trabas y “modernizar con criterio”.

En lo que va del año, el mercado privado primario de emisores en Argentina llegó a los US$ 47.000 millones. “Es un número muy importante; el problema es que, cuando uno lo divide por el PIB, da relativamente bajo, en el orden del 8%”, sopesó.

Además de buscar un mejor posicionamiento internacional (Argentina está en proceso de ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- e interacciona con otros organismos), el gobierno de Milei adoptó en lo interno la estrategia de “Big Bang”, la cual tiene su origen en el fenómeno de liberalización del sistema financiero británico en 1986 (tiempos de Margaret Thatcher) que llevó a que la Bolsa de Londres volviera a ser parte importante del mapa financiero mundial.

Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores de Argentina Guyer & Regules.

Silva compartió que hoy, para entrar al mercado de capitales y financiarse en Argentina, es mucho más fácil que tiempo atrás, dado que apuntalaron exenciones impositivas y quitaron revisiones previas y post de la documentación para ello (sí mantienen las fiscalizaciones). “Les pusimos alfombra roja (a los inversores); la decisión y el timing son del mercado, pero nosotros les facilitamos los trámites”, destacó.

En Argentina, bajo el ala de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, también realizaron una revisión total del cuerpo normativo del mercado de capitales y reformaron sus leyes. Asimismo, crearon el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permite invertir en el mercado de capitales y pagar despidos con esos montos, de requerirse. También crearon tres regímenes, según los distintos activos financieros. En otro orden, desarrollaron bastante la tockenización.

“La solución de Argentina es el crecimiento del mercado y la baja de impuestos”, resumió Silva, haciendo un balance general.

Proyección de Uruguay

Oddone marcó que “venimos de un equilibrio bueno y estamos transitando hacia otro equilibrio que nos lleva a hacer las cosas de manera muy distinta”.

Como en ocasiones anteriores, hizo hincapié en que existen otros caminos para aumentar la competitividad que van más allá de la macroeconomía y que no pasan necesariamente por el tipo de cambio, un tema que aún genera presiones desde algunos sectores productivos al gobierno, según afirmó.

Oddone también se refirió a los intereses en juego en el sector financiero, por lo que “es importante mostrar la voluntad de cambio y el camino que hay que transitar”. Se mostró optimista sobre lo que prevé será una “aprobación con amplia mayoría”, dijo sobre el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que incluye artículos que modifican el sistema financiero, sobre todo el de innovación y aceleración de la inversión.

Esto abarca al sistema de finanzas abiertas, sandboxes (entornos controlados de pruebas), financiamientos colectivos (crowdfunding) y otros vehículos, evaluaciones crediticias y medios de pago (se promueve un mayor acceso e intercambios de información para evaluar créditos).

Oddone afirmó que “hay necesidad de dinamizar el sistema financiero uruguayo, empezando por su sistema más tradicional que es el bancario. Un país estabilizado desde el punto de vista macroeconómico, con sostenibilidad, como Uruguay, es una oportunidad para el desarrollo del crédito”, insistió. En el mercado de valores,

Uruguay tiene tres bolsas y el objetivo del gobierno es fusionarlas, así como impulsar la profundización del mercado de valores para que sea competitivo y más transparente.

Nicolás Piaggio, de Guyer & Regules. Guyer & Regules

De los Heros explicó las acciones del BCU en marcha para que el mercado financiero y el de valores de Uruguay sean más profundos, equitativos e inclusivos, eliminando las barreras de entrada injustificadas, entre otras medidas.

La Hoja de Ruta 2026-2030 (que continúa la anterior) incluye nuevos modelos de negocios con inteligencia artificial (IA) y la tockenización de instrumentos de pagos electrónicos.

También está previsto avanzar en pagos transfronterizos, para que sean más actualizados y seguros. “En Uruguay, los activos virtuales ya cuentan con regulación vigente, pero las finanzas abiertas y los sandboxes todavía requieren completar el proceso legislativo y la reglamentación posterior”, precisó. Por ahora, está previsto que los sandboxes sean para proyectos de bajo volumen y solo a 12 meses, según el proyecto de ley.

La vicepresidenta del BCU aclaró que “no queremos desregular el mercado de capitales ni nada por el estilo, sino lo necesario porque había muchas trabas no solo de normas, sino de actitudes de pedir siempre algo más”, dijo en relación a los papeles que las oficinas públicas generalmente exigen.