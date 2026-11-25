El “consumo privado salva las papas”, dijeron informalmente los ejecutivos del banco Itaú en Uruguay al evaluar el desempeño de la actividad de la economía uruguaya este año, en un escenario de recuperación y un entorno global complejo. Para 2027 el banco prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,5% como ya había anticipado El País.

La evaluación la hicieron en una reunión con periodistas ayer, en la que presentaron sus números y perspectivas sobre el país y la región. Ignacio Arechavaleta, director de Banca Minorista del Itaú, apuntó que últimamente hay más inversiones a plazo fijo y en alternativas internacionales, y que los uruguayos “se están animando o tienen más capacidad de ahorro para irse a (otras) inversiones”, afirmó.

En el lado corporativo, el crecimiento en inversiones fue mayor, pero según advirtió Valentín Martínez, director de Itaú Corporate, ésto no ocurre por efecto de las tasas de interés o los precios, sino de un servicio que ha puesto foco en el cash management, sobre todo del equipo que se encarga del parte de pago de nóminas de las empresas.

Directores de Itaú Uruguay reunidos con periodistas. Leonardo Mainé, El País.

Los directivos señalaron que Itaú está ávido de otorgar más crédito, sobre todo considerando que es el banco con menor tasa de morosidad del sistema financiero uruguayo (según los datos del Banco Central), y que procura hacerlo acorde a la moneda en la que se manejan los particulares o empresas, para no generar descalces.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha aumentado la tasa de interés y es esperable, según afirmó, que también los hagan los bancos centrales, incluyendo el uruguayo.

Consultado sobre el impulso del Banco Central (BCU) a la desdolarización de la economía, Arechavaleta respondió que el mensaje del presidente del ente, Guillermo Tolosa, movió las campañas de los bancos en ese sentido, pero apuntó que en el mercado “no ha tenido gran efecto hasta el momento”.

“La motivación subyacente, que es promover la inversión o el crédito en moneda nacional tiene años y no se acelera por este gobierno”, señaló, al destacar que hoy el 63% de los créditos minoristas del Itaú son en moneda nacional.

En otro orden, los ejecutivos del Itaú están a favor de las finanzas abiertas que apuntala el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, en proceso de aprobación, pero con un “capítulo enorme sobre buena gobernanza donde el BCU defina quiénes entran y quienes no”, dijeron.

“Cualquier mala custodia o acceso indebido a los datos de los clientes, podría hacer que caiga todo el castillo de naipes”, hizo hincapié Arechaveleta. Esto porque los riesgos de hackeo aumentan y requiere un sistema de finanzas abiertas realmente bien estructurado y con un marco de garantías.

En Brasil, por ejemplo, el Tesoro Nacional sufrió un cibertaaque que expuso los registros personales de unos 30.000 usuarios y 4.000 claves PIX el pasado 4 de noviembre. Si bien no hubo robo de dinero, la filtración llevó a la suspensión temporal de varios sistemas gubernamentales.

“La seguridad y la ciberseguridad debe ser muy fuerte. Si no, en Uruguay sería pegar un tiro de gracia al sistema de finanzas abiertas antes de que nazca”, agregó Arechavaleta.

Uno de los aspectos positivos de las finanzas abiertas, a su entender, es que podrían hacer bajar las tasas de interés (al aumentar la competencia entre proveedores y permitir evaluaciones de riesgo más precisas con los datos financieros que se comparten del cliente) y, por ende, un mayor desarrollo del crédito.

Cabe agregar que Itaú está yendo a propuestas de inversiones en sustentabilidad, sobre todo en encalado (enriquecimiento de la tierra con agregados cal, para mejorar su PH) y en el riego. Asimismo, proyecta crecimiento en las áreas de biotecnología, sistemas de pago e inteligencia artificial.

Los vecinos. Itaú proyecta que Brasil mantendrá un escenario fiscal comprometido el año que viene, en un contexto de menor crecimiento y, por lo tanto, menos recaudación.

Actualmente, el déficit fiscal de Brasil es cercano al 9% del PIB, bastante por encima de la región, y una deuda en torno al 80% del PIB, que podría llegar a pasar el 100% del PIB muy rápidamente.

De todas formas, hay que esperar la evolución del país con un nuevo gabinete. Para 2027, Itaú no proyecta mayores cambios en Brasil, sino un déficit fiscal por arriba del 9% del PIB y una deuda neta que se acercará al 88% del PIB, incluso con alguna moderación del gasto. El crecimiento de su economía estaría en 0,5%.

Valentín Martínez, director de Itaú Corporate. Leonardo Mainé, El País.

En cuanto al otro vecino, Argentina, Itaú apuntó que “desde el lado nominal de la economía, dejó de ser un dolor de cabeza para Uruguay desde hace muchos años”.

Es decir, ninguno de los eventos de apreciaciones o devaluaciones cambiarias en Argentina ha pegado en Uruguay, más allá del impacto en el turismo. Para 2027, Itaú proyecta más volatilidad y presión cambiaria en Argentina.

Actualmente, su economía entró en recesión técnica (dos trimestres consecutivos de caída), aunque Itaú proyecta un rebote en el próximo trimestre, en un escenario desafiante para 2027, dependiendo también de los resultados de las elecciones generales de ese año y la dinámica de las inversiones extranjeras en determinados sectores.