Itaú lanza su propuesta de banca privada en Uruguay con un patrimonio mínimo de US$ 2 millones

A fines de este mes, Itaú Uruguay lanzará Itaú Private Bank, su propuesta de banca privada orientada a clientes de alto patrimonio.

Se trata del primer país de la región -fuera de Brasil- donde el banco ofrecerá este negocio. La operativa llega tras un proceso de crecimiento y maduración del mercado local, señalaron Fernando Beyruti, global head de Itaú Private Bank, y Agustín Tafernaberry, CEO de Itaú Uruguay, a El Empresario.

«Uruguay es una pieza súper importante porque nuestro cliente de banca privada en Brasil tiene más presencia ahí, ya sea porque hizo negocios, abrió una sucursal, compró un inmueble o tiene residencia, antes incluso que en otros países. En Brasil, llevamos más de 60 años en banca privada y teníamos dos centros de reservas: Miami y Zúrich», explicó Beyruti.

El nuevo servicio se incorpora en Uruguay con una estructura local. Según detalló Tafernaberry, se atenderá desde Itaú Carrasco con un equipo integrado por especialistas uruguayos y profesionales que llegarán desde Brasil. La propuesta replicará el modelo de atención que el banco consolidó en ese país, donde brinda servicios de banca privada a unas 12.000 familias.

«Habrá un gerente de banking, un especialista en inversiones y un equipo con experiencia en planificación familiar, sucesoria y fiscal», indicó el CEO de Itaú Uruguay.

Agencia Carrasco - Itaú Foto: Banco Itaú

Según explicó, esta estructura permitirá ofrecer una experiencia diferencial de atención basada en el conocimiento profundo de cada cliente, una visión unificada de sus objetivos financieros y familiares, además de oportunidades de inversión onshore y offshore.

«Acerca al mercado a una plataforma con presencia regional y alcance global», agregó Beyruti.

El patrimonio mínimo para acceder a este servicio es de US$ 2 millones. Sin embargo, como el banco aplica un criterio global para evaluar los activos de cada cliente, esa cifra se puede integrar con inversiones distribuidas en distintos países, por ejemplo, una parte en Brasil y otra en Uruguay, aclararon los ejecutivos.

En base a la experiencia en Brasil, la proyección de crecimiento a dos años en Uruguay del servicio es de doble dígito, indicaron.

Imán de inversión

La elección de Uruguay como primera escala regional -por delante de Chile y Paraguay, donde el servicio llegará en 2027- no fue casual, aclaró Beyruti. «Uruguay tiene una combinación de factores que Itaú identifica como atractivos frente al resto de la región, institucionalidad reconocida internacionalmente, libre movilidad de capitales y manejo en dólares, euros o cualquier moneda sin problema», explicó. Tafernaberry añadió que a esas ventajas se suman factores como calidad de vida y tranquilidad del país que atrae tanto a brasileños como a otros latinoamericanos e incluso europeos que buscan diversificar sus portafolios.

Para el CEO, este lanzamiento es un paso natural dentro del posicionamiento de Itaú en Uruguay, con presencia en segmentos como agro, negocio corporativo, turismo y tarjetas de crédito, además del ecosistema que construyó a través de inversiones, empresas como OCA, medios de pago y participaciones en compañías como Prex. «En banca privada, Itaú concentra hoy el 30% de los depósitos del mercado uruguayo», sostuvo. «Tenemos una mirada holística del negocio y con esto incrementamos aún más», concluyó.