Itaú presenta Itaú Live, su plataforma de música y experiencias en Uruguay

Itaú Uruguay presenta Itaú Live, una plataforma que busca transformar la relación entre las personas y la música, acompañando a los fans en los distintos momentos de la experiencia musical: desde el anuncio de un artista y la compra de entradas, hasta el momento del concierto y lo que sucede después.

La iniciativa busca poner en valor la actividad musical y consolida, bajo una misma identidad, una relación que el banco viene construyendo desde hace años a través de preventas, beneficios y propuestas asociadas a los principales espectáculos que llegan a nuestro país, así como mediante el impulso al desarrollo cultural y la difusión de proyectos artísticos a través de Fundación Itaú.

Bajo el concepto “Hecho para fans”, Itaú Live ofrece en un mismo lugar acceso a preventas y compra de entradas con tarjetas de crédito Itaú y canjes de millas Itaú Volar, así como a beneficios asociados a la experiencia integral del show: transporte, hotelería y gastronomía. Asimismo, la plataforma continuará incorporando beneficios y propuestas para los fans de la música.

Además de accesos a los principales espectáculos de artistas nacionales e internacionales, Itaú Live incorporará eventos patrocinados por Itaú Unibanco en Brasil.

La música trasciende el entretenimiento: moviliza artistas, productores, técnicos, espacios culturales y miles de personas que forman parte de una cadena de valor con impacto económico, social y cultural. A través de esta iniciativa, el banco busca contribuir al fortalecimiento de ese ecosistema y de la economía naranja, promoviendo la circulación de artistas, espectáculos y experiencias que acercan a más personas a la música.

Una historia que Itaú ya viene construyendo

Itaú Live consolida el vínculo que el banco mantiene desde hace años con la música y los grandes espectáculos en Uruguay, acompañando la llegada de artistas internacionales como Paul McCartney, Lenny Kravitz, Tini y Shakira, entre otros. Además, recientemente se anunciaron los shows de Foo Fighters, Trotsky Vengarán y El Plan de la Mariposa, Los Tipitos, Víctor Heredia, Estelares, El Bahiano, Nito Mestre y el DJ Michael Bibi.

“La música siempre ha sido un hilo conductor de conexión con nuestros clientes. Itaú Live es la evolución natural de una relación que el banco viene construyendo desde hace años con los espectáculos en Uruguay y el fan está en el centro de esta propuesta. Cuando una persona va a un concierto, la experiencia no empieza cuando entra al estadio ni termina cuando sale. Hay una enorme cantidad de momentos antes, durante y después del show en los que podemos estar presentes y aportar valor. Con esta plataforma buscamos acompañar todo ese recorrido”, afirmó Lucía Cabanas, gerenta de Marketing, Comunicación y Sustentabilidad de Itaú.

Este vínculo se sostiene también a través de acuerdos comerciales con distintas productoras musicales. Estas alianzas permiten que Itaú ofrezca a sus clientes diferentes beneficios según cada espectáculo y preventas exclusivas.

A esto se suman su presencia en Antel Arena, la Plaza de Toros Real de San Carlos de Colonia, conciertos impulsados por Fundación Itaú, shows de verano en los principales balnearios del país y también en Rio de Janeiro y San Pablo.

Una plataforma de largo plazo y alcance regional

Itaú Live toma como referencia el proyecto desarrollado por Itaú en Brasil, donde la plataforma fue concebida para poner al fan en el centro y ampliar la relación entre las personas y la música.

Como parte de esta propuesta, los clientes de Itaú Uruguay podrán acceder a información sobre preventas y venta de entradas para espectáculos patrocinados por Itaú Unibanco en Brasil, incluyendo algunos de los principales conciertos y festivales que se realizan en ciudades como Río de Janeiro y San Pablo. A través de esta integración, los clientes también podrán acceder a beneficios asociados a estos eventos, ampliando las alternativas disponibles para quienes desean vivir la música en la región.

En la agenda de San Pablo ya se encuentran Ronnie Wood, M.I.A., Lionel Richie, The Pussycat Dolls y Mariah Carey quien también se presentará en Rio de Janeiro.

Asimismo, Itaú Live permitirá a los clientes canjear millas por pasajes y estadías para asistir a conciertos y festivales disponibles en la escena local y regional.

Con este lanzamiento, Itaú consolida la música como uno de los principales territorios de relación con sus clientes, integrando bajo una misma plataforma una propuesta que hasta ahora se desarrollaba a través de distintas iniciativas y beneficios.

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