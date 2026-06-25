El dólar en Uruguay sube levemente y hubo una fuerte demanda por la emisión de un fideicomiso forestal

El dólar en Uruguay subió levemente 0,06% ayer y en promedio se negoció en $ 40,128. El billete verde cotizó ayer entre $ 40,10 y $ 40,22para finalizar en el mínimo. El valor de cierre se incrementó 0,42% respecto al del martes. A su vez, ayer se colocó un fideicomiso en el mercado de valores por US$ 71,3 millones que recibió una fuerte demanda.

En junio la moneda estadounidense baja 0,1% mientras que en 2026 aumenta 2,78%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 80 transacciones por un valor total de US$ 40,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 15 centésimos y cerró en $ 39 para la compra y en $ 41,40 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,65% y cerró en 5,2078 reales. En el mes aumenta 2,98%, aunque en 2026 cae 5,35%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial tuvo un alza de 0,55% ayer y finalizó en 1.478,04 pesos argentinos. En junio sube 4,8% y en 2026 se incrementa 1,28%.

Emisión

El fideicomiso financiero Forestal Bosques de las Serranías II emitió certificados de participación por US$ 71,3 millones en el mercado de capitales para invertir tanto en la compra como arrendamiento de inmuebles rurales para el desarrollo de la actividad forestal.

La colocación tenía un tramo para pequeños ahorrista, que no recibió demanda, y otro mayorista que más que duplicó (2,25 veces) el monto a colocar con una demanda por US$ 152,29 millones.

El fideicomiso tendrá un plazo inicial de 24 años desde su inscripción con posibilidad de extenderse hasta un máximo de 30 años mediante aprobación de los titulares.

La Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) actúa como entidad representante de la emisión, mientras que el fiduciario, entidad registrante y agente de pago es EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión.

La emisión tiene una calificación de riesgo BBB.uy, otorgada por CARE.

Dólar. En Uruguay analistas estiman que cerrará el año a $ 39,20. Foto: Estefanía Leal / El País.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió seis unidades ayer y cerró en 58 puntos básicos. En el mes, el riesgo país se incrementa una unidad, aunque en 2026 retrocede ocho puntos básicos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,79%, prácticamente en el objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).