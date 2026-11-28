La inteligencia artificial (IA) está modificando la forma en que las empresas inmobiliarias captan clientes, promocionan sus proyectos y concretan negocios. Desde la automatización de las consultas y el seguimiento de potenciales compradores hasta la creación de showrooms virtuales, las nuevas herramientas tecnológicas buscan reducir los costos comerciales, mejorar la rentabilidad de las empresas y facilitar el trabajo de los vendedores.

Sin embargo, su incorporación también plantea desafíos vinculados a la cultura de las organizaciones, la capacitación de los equipos comerciales y el lugar que ocupará el factor humano en las operaciones inmobiliarias.

Estos temas estuvieron sobre la mesa en Visionaria, un evento organizado por la desarrolladora inmobiliaria Kopel Sánchez, que contó con un panel sobre ventas y marketing con inteligencia artificial aplicada al real estate, en el que participaron referentes de empresas tecnológicas de la región.

Alejo Dogliani, director de Spicytool, empresa que opera principalmente en Uruguay y Argentina, explicó que uno de los principales desafíos de las inmobiliarias pasa por gestionar el volumen de consultas que reciben diariamente y distinguir a los potenciales compradores de aquellas personas que simplemente tienen curiosidad por una propiedad.

La compañía desarrolló un sistema de gestión de clientes (CRM) con inteligencia artificial que permite calificar contactos, coordinar visitas de manera automática y facilitar el intercambio de información sobre propiedades entre operadores inmobiliarios. Gran parte de estos procesos se realizan a través de WhatsApp.

Según Dogliani, la velocidad de respuesta es un factor cada vez más determinante para concretar negocios, especialmente en mercados donde una misma propiedad puede estar publicada por varias inmobiliarias simultáneamente.

“Si contestás en los primeros cinco minutos, tenés 20 veces más chances de completar una consulta que si la contestás después de los 30 minutos”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que la incorporación de inteligencia artificial también permite a las pequeñas y medianas inmobiliarias competir con grandes compañías que cuentan con una infraestructura tecnológica y equipos comerciales considerablemente mayores.

Uno de los resultados que más llamó la atención de la empresa fue la reducción del costo de adquisición de clientes. Según Dogliani, este indicador llegó a ser cuatro veces menor gracias a la utilización de agentes de inteligencia artificial para filtrar las consultas y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias.

Esto permite que los vendedores destinen una mayor parte de su tiempo a atender a personas con posibilidades reales de concretar una operación, sin que las inmobiliarias necesariamente deban ampliar sus equipos comerciales.

De todas formas, el empresario consideró difícil que la tecnología llegue a sustituir al vendedor en una decisión tan importante como la compra de una vivienda.

“El principal valor diferencial de un inmobiliario es la confianza”, afirmó Dogliani, quien señaló que los operadores deberán enfocarse cada vez más en fortalecer el vínculo con sus clientes y utilizar la tecnología para ampliar su cartera de compradores.

Por su parte, Nicolás Higueras, fundador y CEO de Rentoso, una compañía que nació en Chile, opera en Argentina y Perú y prevé desembarcar próximamente en Uruguay, explicó que uno de los mayores desafíos para las empresas tecnológicas es comprender las particularidades del negocio inmobiliario de cada país.

La firma desarrolla herramientas para optimizar los procesos operativos de las inmobiliarias, desde la evaluación de los clientes hasta la gestión de los contratos y el cierre de las operaciones.

Rentoso cuenta con unos 110 clientes inmobiliarios en Chile, 160 martilleros en Argentina y 54 corredores en Perú. Asimismo, sostuvo que las herramientas de evaluación de inquilinos permitieron que alrededor del 40% de los potenciales clientes que anteriormente quedaban fuera del mercado formal de alquileres pudieran acceder a él.

No obstante, Higueras advirtió que la incorporación de nuevas herramientas no necesariamente resolverá las deficiencias en la organización de las empresas.

“La tecnología potencia lo que ya existe”, afirmó. También planteó que, a medida que las soluciones tecnológicas se generalicen y sean más fáciles de replicar, las empresas deberán encontrar nuevas formas de diferenciarse, sin perder de vista las necesidades de las personas.

En tanto, Ariel Kuperman, director de Winbuild, señaló que la inteligencia artificial también está transformando la manera en que los desarrolladores inmobiliarios comercializan sus proyectos, particularmente aquellos que se venden en pozo.

La empresa identificó que buena parte de estos emprendimientos todavía se promocionaban mediante folletos digitales en formato PDF, que circulaban entre potenciales compradores y ofrecían posibilidades limitadas de generar impacto comercial.

A partir de ello, desarrolló una plataforma de showrooms virtuales que permite visualizar los proyectos a través de un enlace web, acceder a sus características y consultar los precios y la disponibilidad de las unidades en tiempo real.

“La inteligencia artificial vino a ayudar a acelerar los procesos, a disminuir los costos y a mantener el realismo, que es lo que busca la arquitectura principalmente”, explicó Kuperman. Actualmente, Winbuild tiene más de 200 clientes en Argentina y trabaja en su expansión regional.

Por último, Fabricio Canoci, director de Darma y presidente del Comité de Innovación de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), sostuvo que América Latina cuenta con soluciones tecnológicas que están a la altura de las desarrolladas en mercados como Estados Unidos.

El empresario relató que comenzó hace siete años con una agencia de marketing digital y que, a partir del análisis de datos, identificó una oportunidad de negocio en el sector inmobiliario.

Según comentó en Visionaria, uno de sus primeros casos de éxito fue el de un edificio que llevaba tres meses sin comercializar ningún apartamento y en el que consiguió vender 14 unidades en apenas dos meses. Desde entonces, la empresa trabajó con más de 180 proyectos inmobiliarios y comercializó más de 3.240 unidades en Perú, según indicó.

Sin embargo, Canoci señaló que la capacidad de generar contactos comerciales mediante herramientas tecnológicas no es suficiente si los potenciales compradores carecen de los recursos necesarios para adquirir una propiedad.

“Vender vivienda en Latinoamérica exige más que solamente buen marketing”, afirmó.

Asimismo, anticipó un crecimiento regional de los proyectos multifamily —edificios destinados íntegramente al alquiler—, tanto por las dificultades económicas que enfrentan las personas para acceder a una vivienda propia como por las preferencias de las nuevas generaciones, que valoran cada vez más la flexibilidad que ofrece el arrendamiento temporal.