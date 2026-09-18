La influencia de la IA en las elecciones de Estados Unidos: la sutil señal que revela cuanto inciden realmente

El tema de la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Hace unos meses, apenas tenía relevancia política. Ahora, los centros de datos de IA y, más recientemente, la seguridad de la IA, ocupan un lugar central en las campañas electorales y en Washington, donde miembros de ambos partidos debaten si la tecnología debe regularse y cómo. Pero por muy importante que pueda llegar a ser la inteligencia artificial, la última encuesta del New York Times/Siena sugiere que no se perfila como uno de los temas más relevantes en las elecciones de mitad de mandato de este año.

Por ahora, se podría comparar con muchos otros temas que cuentan con el apoyo entusiasta de pequeños grupos de interés -como, por ejemplo, el cambio climático- pero que no influyen demasiado en los resultados electorales nacionales.

La interpretación más directa de la encuesta es que el tema aún no está lo suficientemente desarrollado para la política nacional de partidos: los votantes, los políticos y los partidos todavía están definiendo sus posturas y opiniones. Hasta que lo hagan, el tema no puede tener la importancia política que podría parecer merecer.

Es importante destacar que el panorama está cambiando rápidamente. Tan solo en los últimos diez días, desde que se finalizó el cuestionario de la encuesta del Times/Siena, la preocupación por la seguridad de la IA se ha convertido en un tema político de gran relevancia, con el potencial de transformarse en un arma política. Como se suele decir, las encuestas son solo una instantánea de un momento determinado. Es probable que la situación ya haya cambiado desde que se realizó la encuesta.

Aunque la IA no sea hoy una prioridad nacional, aún puede influir en elecciones locales, especialmente en aquellas donde la IA, y en particular la construcción de centros de datos, se ha convertido en un tema relevante. A medio y largo plazo, la IA podría generar cambios económicos profundos con enormes repercusiones políticas en todo el mundo desarrollado.

El Capitolio de los Estados Unidos se ve en una mañana nublada y brumosa, en Washington DC. Foto: AFP

No obstante, la encuesta arrojó relativamente poca evidencia de que la IA estuviera influyendo en la contienda por el Congreso. Un hallazgo claro: menos del 1% de los votantes (11 personas de más de 1.500) afirmó que la IA o los centros de datos eran el tema más importante a la hora de decidir su voto.

Es una cifra pequeña, pero no insignificante, y el criterio de “más importante” es exigente. Sin embargo, esto sitúa a la IA junto a una larga lista de temas secundarios, como la educación y la política de armas, y no en los temas que definen la campaña nacional, como la economía o la inmigración.

Otra señal, más sutil, de que el tema no ha calado entre los votantes es que prefirieron a los republicanos sobre los demócratas para abordar los asuntos de IA y centros de datos por tan solo 2 puntos, 42% frente a 40%. Este resultado puede resultar algo confuso, ya que la encuesta reveló que los votantes se oponen a los centros de datos, y los demócratas suelen ser más contrarios a la IA. Pero en este caso particular, la ventaja del Partido Republicano no es, en sí misma, la conclusión más relevante.

Lo más importante del hallazgo es que solo el 82% de los votantes tenía una opinión sobre qué partido lo haría mejor. En el país polarizado de hoy, esa es una cifra bastante baja: se puede conseguir que el 80% de la gente diga si confía más en los demócratas o en los republicanos para que les preparen el desayuno.

Donald Trump realiza fuertes declaraciones semanas antes de las elecciones de medio término en EE.UU. Foto: AFP

En comparación, el 97% tenía una opinión sobre qué partido preferiría en materia de inmigración. Ese grado de incertidumbre relativamente alto se mantiene incluso entre aquellos que están “casi seguros” de votar o que votan regularmente en las elecciones primarias.

Por una razón u otra, los votantes aún no saben qué hacer con este tema, ya sea porque no tienen clara su propia postura o porque desconocen la de los partidos. En cualquier caso, una campaña de mitad de mandato -con cientos de elecciones al Congreso, cada una con sus propios mensajes y problemáticas- no suele ser el mejor escenario para dar relevancia nacional a un nuevo tema. Nate Cohn / The New York Times