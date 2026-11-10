Gallito estrena una versión con inteligencia artificial para buscar propiedades y seguirá evolucionando

Durante décadas, buscar una casa en el Gallito fue una escena de domingo. El diario abierto, los avisos marcados y un teléfono a mano para averiguar si aquella propiedad seguía disponible. “El que busca encuentra” acompañó a generaciones de uruguayos en ese recorrido. Ahora, la invitación que aparece en la portada propone otra manera de empezar. “Pregúntale al Gallito” permite contar qué se necesita y continuar la búsqueda en una conversación.

El miércoles 4 de noviembre quedó operativa la nueva versión de www.gallito.com.uy, centrada en la búsqueda de inmuebles con inteligencia artificial y acompañada por herramientas para la gestión inmobiliaria. El sitio lleva una identificación visible de beta, que expresa la forma de trabajo de esta etapa. A partir del lanzamiento, la plataforma seguirá incorporando ajustes y funciones, con la experiencia de usuarios e inmobiliarias como insumo para mejorar.

La propuesta se presentó este jueves 5 de noviembre en Punta del Este, a cargo de Gabriel Verdún, Jefe de Producto Gallito y Matías González, CEO de Apps UY, el estudio de software creador de InfoRealEstate.ai, la tecnología que utiliza Gallito. La exposición puso el foco en cómo interpretar lo que busca cada persona y conectar esa búsqueda con el trabajo de las inmobiliarias.

El origen de esa historia se remonta al 30 de octubre de 1983, cuando los hermanos Carlos Eugenio, Daniel y Eduardo Scheck dieron vida a El Libro de los Clasificados, el proyecto que impulsaron desde El País y que los uruguayos conocerían como el Gallito Luis. Con el tiempo, la marca acompañó la búsqueda de vivienda, trabajo, vehículos y oportunidades de compraventa. En 2008, El País ya documentaba la expansión de su web, que permitía administrar avisos y agregar hasta seis fotografías. El recorrido digital sumaba información que el espacio del papel difícilmente podía contener.

Buscar una propiedad conversando

La nueva experiencia comienza con un pedido escrito como se lo haríamos a una persona. “Busco un apartamento de dos dormitorios en Pocitos con garaje” es uno de los ejemplos que propone el portal. La búsqueda en lenguaje natural interpreta esas condiciones y las aplica al catálogo. Después se puede corregir el pedido o agregar requisitos sin empezar desde cero. El catálogo abarca venta, alquiler y alquiler temporario en los 19 departamentos, y se puede comenzar a buscar sin crear una cuenta.

En los ejemplos presentados por González, el pedido puede partir del motivo de una mudanza. Una familia que busca alojamiento para una hija que va a estudiar en la Universidad puede describir esa necesidad y agregar su presupuesto. El asistente relaciona el pedido con la ubicación de la institución y, si las condiciones limitan los resultados, propone alternativas para continuar la búsqueda. La cercanía y la conexión con el entorno pasan a formar parte de la conversación.

Los resultados reúnen fotografías, ubicación en el mapa y vías de contacto con quien ofrece el inmueble. La conversación ayuda a afinar la selección, mientras que el intercambio con la inmobiliaria permite confirmar precio, disponibilidad y condiciones. En los alquileres temporarios, el buscador orienta el pedido a partir del destino, las fechas y la cantidad de personas.

La presentación mostró también búsquedas en varias zonas dentro de una misma consulta, la posibilidad de dibujar un área sobre el mapa para acotar los resultados y el uso en distintos idiomas. Son opciones que amplían la forma de describir dónde se quiere vivir, sin depender exclusivamente de elegir un barrio de una lista.

Los proyectos inmobiliarios tienen un espacio propio. Cada desarrollo puede reunir en una misma página su ubicación, imágenes, tipologías, unidades y datos sobre entrega o financiación. Un asistente responde preguntas a partir de la información del proyecto y permite buscar dentro de sus unidades. Para quien evalúa una compra en pozo o una inversión, esa organización facilita entender el edificio y comparar sus opciones.

Herramientas para quienes publican

La renovación también alcanza el trabajo detrás de cada aviso. El CRM, un sistema que organiza la relación con los clientes, reúne contactos, consultas y conversaciones, permite seguir a cada interesado y programar visitas. Para una inmobiliaria, significa tener a mano qué busca cada persona y qué propiedades consultó. Un asistente de IA conoce la cartera y ayuda a ejecutar tareas, con un copiloto en WhatsApp que acerca esas funciones al canal que los agentes utilizan a diario.

“Queremos que el asesor dedique menos tiempo a reconstruir información y más tiempo a atender al interesado”, plantea la presentación de González. Allí se utiliza la expresión Agentic Relationship Management, o gestión de relaciones mediante agentes de IA, para describir la incorporación de asistentes capaces de actuar sobre las herramientas del sistema. El objetivo es reducir el trabajo de reunir información dispersa antes de responder a una consulta.

Una de las funciones más prácticas es la publicación en varios portales desde una misma carga. Las integraciones con Gallito, Mercado Libre, InfoCasas y Casas y Más permiten distribuir los avisos desde el sistema y reducir el mantenimiento repetido de la misma propiedad. La documentación de proyectos también contempla actualizar el estado de las unidades cuando se reservan o venden, de manera que la página del desarrollo y sus publicaciones acompañen esos cambios.

La inteligencia artificial participa en la preparación del material. El sistema ofrece herramientas para redactar contenido, generar imágenes, videos y piezas para redes sociales, además de presentaciones de propiedades en PDF. En el caso de los desarrollos, puede leer un brochure, extraer sus datos y organizar una página que luego se revisa antes de publicar. Las inmobiliarias también pueden contar con una web propia conectada a su cartera, para mantener sus propiedades actualizadas en su dominio.

González presentó además la integración con productos de Meta y la automatización de campañas en redes sociales, junto con métricas en tiempo real. El propósito es conectar la difusión de una propiedad con el seguimiento comercial desde el mismo entorno de trabajo.

El seguimiento incorpora analíticas sobre los avisos, herramientas para evaluar la calidad de la información publicada y reportes para los propietarios. Para una inmobiliaria, saber qué propiedades reciben visitas, cuáles generan consultas y qué fichas necesitan completarse permite decidir dónde concentrar el trabajo comercial. La utilidad de esas funciones dependerá de la calidad de los datos y del uso que haga cada equipo.

La apertura alcanza también a los asistentes de inteligencia artificial externos. Gallito dispone de una conexión mediante MCP, un estándar que funciona como un conector común entre un asistente y otros servicios. Permite consultar el catálogo desde herramientas compatibles y acceder a los avisos y sus opciones de contacto durante la conversación. Las acciones vinculadas a la cuenta requieren los permisos correspondientes.

Una beta en mejora constante

La etiqueta beta identifica una versión que ya puede utilizarse y seguirá incorporando mejoras de forma constante. En Gallito expresa una forma de trabajo que continúa después del lanzamiento, con nuevas funciones y ajustes a partir de la experiencia de usuarios e inmobiliarias. González incluyó entre los ejes de su presentación la idea de un “proyecto vivo en mejora constante”.

Esa evolución puede verse en tareas concretas, como afinar una búsqueda, sumar información útil sobre el entorno o simplificar la preparación de una publicación. Las nuevas entregas permitirán ampliar esas posibilidades y acompañar los cambios en la manera de buscar y comercializar propiedades.

A 43 años de su creación, el Gallito vuelve sobre una necesidad conocida, encontrar entre muchas ofertas aquella que sirve. “Pregúntale al Gallito” pone la conversación al comienzo de ese recorrido y conecta la búsqueda con herramientas para quienes reciben las consultas. La plataforma que quedó operativa el miércoles seguirá sumando capacidades sobre esa base.