Colonia gana terreno frente a Buenos Aires y Buquebus apuesta a ampliar la llegada de turismo

Colonia del Sacramento atraviesa un momento de consolidación como destino turístico regional, no solo por su atractivo histórico y su cercanía con Argentina, sino también por un cambio en su competitividad en precios. Un informe elaborado por PwC Uruguay, a pedido de la Asociación Turística del Departamento de Colonia (ATDC), concluyó que la ciudad es hoy más conveniente que Buenos Aires en rubros clave para el visitante, una tendencia que comienza a ser capitalizada por operadores del sector, entre ellos Buquebus, que ya despliega una estrategia para multiplicar el flujo turístico.

El estudio, basado en relevamientos realizados en marzo de 2026, comparó una canasta de servicios turísticos entre Colonia y la capital argentina, tomando como referencia zonas específicas como Palermo Soho y Palermo Hollywood, así como hoteles y servicios ubicados en un radio cercano al centro coloniense. Los resultados muestran una diferencia significativa a favor del destino uruguayo.

Alojamiento y gastronomía: la brecha que inclina la balanza

Uno de los puntos más contundentes del informe es el diferencial en alojamiento. Una estadía de dos noches para dos adultos en un hotel de cuatro estrellas en Colonia tiene un costo promedio de US$ 219,3, mientras que en Buenos Aires asciende a US$ 383,2. Esto implica que el destino uruguayo es un 43% más económico en términos básicos, diferencia que puede ampliarse hasta el 48% si se incorporan beneficios fiscales para turistas extranjeros.

La gastronomía también refuerza esa ventaja. Una comida completa en Colonia promedia US$ 32,8 frente a los US$ 51,6 en Buenos Aires, lo que ubica al destino uruguayo como un 36% más accesible en este rubro. Con la aplicación de incentivos fiscales —como la devolución total del IVA en restaurantes para pagos con tarjetas extranjeras— la diferencia se amplía nuevamente hasta el 48%.

El informe señala además que otros servicios, como el alquiler de autos, también presentan ventajas, con costos finales que se ubican en torno a un 10% por debajo de los de la capital argentina tras la aplicación de beneficios impositivos.

Vista general de la Avenida 9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: AFP

Si bien algunos precios vinculados a supermercados o transporte público continúan siendo más bajos en Argentina, el análisis concluye que en la experiencia turística integral —que combina alojamiento, gastronomía y actividades— Colonia ofrece hoy una mejor relación costo-beneficio.

En ese sentido, el documento subraya que el destino “no solo compite por su patrimonio histórico y tranquilidad”, sino que también se posiciona como una alternativa “más inteligente para el bolsillo del viajero regional”.

La apuesta empresarial

En paralelo a este cambio en la competitividad, el sector privado comienza a mover sus fichas para potenciar el crecimiento del destino. Buquebus, uno de los principales operadores de conectividad entre Uruguay y Argentina, diseñó un plan estratégico para impulsar el turismo en Colonia del Sacramento con el objetivo de triplicar el volumen de visitantes.

Colonia del Sacramento. Foto: Archivo El País.

La estrategia se apoya en el desarrollo de nuevas experiencias y en la diversificación de la oferta, en un intento por captar distintos perfiles de viajeros sin perder la identidad del destino.

Dentro de esa línea, la compañía ya promueve una serie de propuestas denominadas “Day Tours”, orientadas a escapadas de un día desde Buenos Aires. Entre ellas se destacan el clásico city tour por el casco histórico, visitas a la Plaza de Toros, paseos en barco por la bahía al atardecer y recorridos en carritos de golf, pensados para explorar la ciudad a un ritmo más pausado.

Estas experiencias buscan capitalizar una de las principales ventajas de Colonia: su cercanía geográfica con Buenos Aires, que permite acceder a un entorno más tranquilo en apenas una hora de viaje.

El proyecto de Buquebus toma aún más relevancia de cara a la incorporación del ferry China Zorrilla, que será el barco 100% eléctrico más grande del mundo, con capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos. La llegada de esta embarcación no solo ampliará la capacidad de transporte, sino que también se inscribe en una estrategia más amplia de posicionamiento del destino.

Buquebús navegando en el Río de la Plata.

Como parte de ese plan, la empresa estructuró cinco verticales estratégicas bajo distintas submarcas, cada una orientada a desarrollar segmentos específicos del turismo: Buquebus Aventura, enfocada en actividades deportivas y turismo activo. Buquebus Eventos, orientada a la organización de espectáculos, festivales y propuestas culturales. Buquebus Cultura, que apunta a generar vínculos académicos y culturales, conectando instituciones educativas de Buenos Aires con proyectos en Colonia vinculados a la sustentabilidad y la innovación. Buquebus Gourmet, centrada en experiencias gastronómicas, rutas del vino, visitas a chacras olivícolas y recorridos por queserías artesanales con influencia europea. Buquebus Wellness, destinada a escapadas de descanso, bienestar y contacto con la naturaleza.

El objetivo de este esquema es ampliar la propuesta más allá del turismo tradicional de corta estadía y posicionar a Colonia como un destino con múltiples capas de experiencia.