Bono Social, el beneficio que otorga hasta un 90 % de descuento en la factura de UTE a determinados usuarios

Con el propósito de aliviar la carga económica de los hogares más vulnerables del país, UTE ofrece un beneficio que reduce significativamente el costo de la factura eléctrica para el sector de la población incluido. Según la empresa estatal, su Bono Social alcanzó a más de 209.000 hogares del país en 2025, proporcionándoles un servicio más económico y promoviendo el uso eficiente de energía.

UTE además asegura que esa cifra de usuarios beneficiados aumenta mes a mes gracias a las tareas de su Plan de Inclusión Social.

Quiénes acceden a esta bonificación de UTE en la factura eléctrica en 2026

El organismo público otorga este plan que reduce el costo del servicio eléctrico a los hogares que cumplan con sus requisitos.

En primera instancia, el usuario debe ser titular de alguno de estos planes: Tarjeta Uruguay Social, Beneficio Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM PE), Plan Asistencia a la Vejez o Plan de Inclusión Social de UTE.

Además de tener que percibir una de esas ayudas económicas del Estado, deben cumplir con estos requisitos específicos como clientes de UTE:



Ser titular de un servicio público de electricidad en su vivienda habitual.

Ser titular de un único suministro.

Tener una potencia contratada igual o menor a 4,5 kW.

Tener contratada alguna de estas tarifas: Tarifa Residencial Simple, Tarifa Residencial Doble Horario o Tarifa Residencial Triple Horario.

Lamparitas encendidas. Foto: Canva.

Rebajas de hasta 90 % en las facturas de UTE

Los descuentos de UTE varían de acuerdo con los requisitos que cumpla cada cliente:



Titulares de la Tarjeta Uruguay Social Doble: descuento de 90 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y 300 kWh para hogares con cinco integrantes o más.

con un consumo máximo mensual de 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y 300 kWh para hogares con cinco integrantes o más. Titulares de la Tarjeta Uruguay Social Simple: descuento de 85 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y 300 kWh para hogares con cinco integrantes o más.

con un consumo máximo mensual de 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y 300 kWh para hogares con cinco integrantes o más. Titulares o administradores del beneficio Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, titulares del beneficio Plan Asistencia a la Vejez, o quienes cumplen con los criterios que apruebe el Directorio de UTE (Plan UTE): descuento de 80 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh.

Cuando se produce un caso en el que el cliente está incluido en más de uno de los requisitos detallados por UTE, se aplican las rebajas correspondientes al requisito que aparezca primero en la lista de arriba.

Funcionarias de UTE en una oficina de atención al cliente. Foto: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)

Si un titular de alguno de los planes del Mides cumple con los requisitos como cliente de UTE y aun así no recibe este beneficio, UTE indica que debe realizar la consulta ante el Mides.