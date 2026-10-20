Convenio entre UTE y la Asociación Civil Cireneos: acceso a la vivienda y al servicio formal de energía eléctrica

Participaron en la firma del acuerdo marco el directorio en pleno de UTE; la ministra Fernanda Cardona del MIEM; el Gerente General de UTE, Luis García; equipos de Inclusión Social de la empresa, autoridades de la Asociación Civil Cireneos y el sacerdote Juan Andrés "Gordo" Verde.

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, expresó que, para la empresa, que considera la energía eléctrica como un derecho, este convenio permite que las familias al acceder a la luz puedan transformar una casa en un hogar, y destacó que la energía implica un vector de cambio para todas las familias. Cabrera subrayó que este convenio hace sentido al Estado diciendo presente y nos da la oportunidad de mostrar que somos servidores públicos, y que estamos para contribuir en los cambios de la vida de las uruguayas y los uruguayos.

Por su parte, el sacerdote Juan Andrés "Gordo" Verde expresó que el Plan de Inclusión Social de UTE tiene un valor clave, ya que posibilita que la gente aprenda sobre el uso digno y estable de la energía eléctrica. Además, agregó que UTE ha estado presente desde el principio y que desde hoy estamos llegando a todo el país.

Cireneos acompaña a familias en situación de vulnerabilidad en distintos puntos del país.

Por su parte, UTE sigue apostando, a través de su Plan de Inclusión Social, por el derecho al acceso de la energía. Eso significa garantizar un acceso seguro y regular a la electricidad para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Antes de regularizar cada servicio a través del Plan de Inclusión Social, UTE realiza inversiones importantes en infraestructura: mejoras en la red, adecuación o instalación de subestaciones cuando hace falta, colocación de puestos de medida e instalaciones interiores que llevan adelante cooperativas. A eso se suma un estudio integral de la red de baja tensión, pensado para dimensionar y preparar la infraestructura de modo que pueda responder de forma eficiente y sostenible a la demanda futura de la zona.

Pero el trabajo no termina con la conexión: también incluye un acompañamiento cercano a las familias, con comunicación clara, accesible y personalizada para promover un uso responsable de la energía, además de criterios de seguimiento social y económico que ayuden a que las conexiones regularizadas se mantengan en el tiempo.