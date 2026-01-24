BCU anunciará medidas ante la caída del dólar y el mercado espera baja de tasa de interés de un punto porcentual

El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió adelantar la reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom) para este lunes, en vez de realizarla el 12 de febrero como estaba previsto, según informó ayer. Esto responde a los “cambios en el contexto global”, que pueden incidir sobre la “convergencia y permanencia de la inflación en la meta de 4,5% anual”, dice el comunicado

El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, habló recientemente sobre el “sobrecumplimiento de la meta de inflación”, dado que este indicador se ubicó en 3,65% en diciembre pasado, es decir, 0,85 puntos porcentuales por debajo de lo esperado, lo que podría generar ciertos desajustes en otros indicadores que toman ese dato como referencia.

El mercado espera, entonces, que este lunes el BCU anuncie un recorte de la tasa monetaria, que desde el pasado 23 de diciembre está en el nivel de 7,5%. Según analistas consultados por El País, el recorte podría ser de un punto porcentual, llegando a 6,5%.

El comunicado del BCU informó también que tendrá una reunión adicional en marzo (seguramente para evaluar más de cerca los movimientos del mercado y el impacto de sus decisiones). “Estas modificaciones del calendario permitirán una evaluación más frecuente de la coyuntura, dotando a la política monetaria de la flexibilidad necesaria para operar en un escenario particularmente dinámico”, fundamenta.

El adelanto de la reunión del Copom ocurre en medio de tensiones por el derrumbe del precio del dólar de estos días, que afecta a sectores estratégicos del país. En el cierre de la jornada de ayer, el dólar promedio cerró a $ 37,454, un -0,15% menos que el cierre del día anterior. Desde el 31 de julio de 2023 no cotizaba tan bajo, ese día cerró a $37,429.

Una persona sostiene un billete de 10 dolares. Foto: EFE

Este viernes, el dólar osciló entre $ 37,00 y $ 38,05 para cerrar finalmente en $ 38, una variación de 1,88% respecto al cierre anterior. (Nótese que la cotización venía en picada y subió algo, luego del anuncio del BCU en la mañana de ayer).

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), la moneda estadounidense subió 75 centésimos a la compra y 85 centésimos para la venta, y cerró en $ 36,85 y $ 39,35 respectivamente.

El País consultó a presidentes de sectores clave y analistas, quienes plantearon dos grandes inquietudes: qué tanto el gobierno podrá incidir realmente en el precio del dólar, considerando que las principales causas de la caída responden al contexto internacional y no local, y qué medidas de compensación podría activar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cada rubro, para paliar la situación.

Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción Foto: Estefanía Leal

Un escenario -negado, pero latente en el mercado- es que el BCU decida intervenir el tipo de cambio, lo que, según analistas consultados, no sería recomendable. (Ver subtítulo "Posible aumetno de la tasa en un punto porcentual)

Entre los sectores más afectados por la situación están la agroindustria que vende al exterior y los exportadores (salvo el rubro de la carne, cuyos altos precios internacionales están compensando la baja de la divisa). Básicamente, la afectación es porque reciben dólares por sus colocaciones en el exterior, pero tienen altos costos en pesos uruguayos (pago de salarios, reposición de algunas materias primas en el mercado local, fletes y transporte, entre otros), lo que genera desfasajes entre las monedas.

Punto de vista de seis sectores de la economía

El presidente de la Asociación Rural (ARU), Rafael Ferber, afirmó a El País que “muchos piensan que un dólar bajo beneficia al asalariado, pero no es así, porque destruye puestos de trabajo”.

Ferber reconoció que el gobierno tiene “herramientas acotadas” para un cambio sustancial de la situación, pero que bajar las tasas y el déficit ayudarían. “Lamentablemente, esto último no es el camino de la Ley de Presupuesto, porque piensan gastar más de lo que tienen”, lanzó.

Aclaró que “tampoco queremos que se intervenga el mercado” (con el tipo de cambio), y que sí esperan mejoras en la competitividad del país, sobre todo el precio de los combustibles. “El precio del (petróleo) Brent bajó 15% a nivel internacional y en Uruguay mucho menos, no puede ser”, se quejó.

Ferber afirmó, asimismo, haber hablado con el titular del MEF, Gabriel Oddone, y que esperan medidas de la cartera la próxima semana.

Por su parte, Guillermo O’Brien, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), dijo a El País que “habría que bajar drásticamente la tasa en pesos para que el mercado se refugie en el dólar y aumente el precio de la divisa”.

Guillermo O´ Brien, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz.

El sector exporta el 95% de su producción y, de este total, hace cinco años solo un 8% era de arroz con cáscara -que requiere menos energía y mano de obra-, pero que ha ido aumentando ese porcentaje hasta el 37% estimado para este año, por la falta de competitividad.

“Cada vez somos más exportadores ‘en bruto’, de productos sin industrializar: arroz con cáscara en vez de elaborado, más el grano de la soja, y viene creciendo la exportación del ganado en pie. Eso es por no podernos industrializar”, resumió.

Entre las medidas que se podrían adoptar, O’Brien destacó bajar las tarifas del transporte de mercancías.

De su lado, Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias (CIU), expresó en la cuenta institucional de X: “Con la baja de enero (del dólar), se sigue recrudeciendo el desalineamiento que ya traíamos durante 2025, que terminó siendo de los más altos de los últimos años”. Agregó que “se hace difícil sostener negocios que compiten con la oferta de otros países con estos desequilibrios”.

En la misma línea, Carmen Porteiro, presidenta a la Unión de Exportadores (UEU), manifestó a El País que “hay mucha preocupación por la bajada del dólar, que viene de tiempo atrás y deja a muchas empresas en una situación compleja. Esperemos que se revierta”.

Desde la Cámara de la Construcción (CCU), su presidente, Alejandro Ruibal, quebró una lanza a favor del gobierno. “Tenemos un muy buen ministro de Economía (Gabriel Oddone) y presidente del Banco Central (Guillermo Tolosa), que saben lo que pasa y están en eso”.

Como propuesta, Ruibal consideró que el sector debería pasar a manejarse más con Unidades Indexadas (UI), para evitar desfasajes peso-dólar, aunque reconoció que es un camino empinado. “Pasar a UI no lo hace el gobierno, lo hace el mercado”, apuntó.

“Tolosa viene diciendo que hay que poner los precios en pesos y en UI, podría ser una solución, pero a los exportadores no les conviene”, acotó.

Finalmente, desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), su presidente, Alfredo Kaplan, dijo a El País que en el sector no hay despidos hasta ahora, pero sí están viendo cómo trasladar los precios, “aunque el mercado tiene sus límites”.

Aníbal Durán, director de la Appcu, complementó a El País que la idea de vender inmuebles en UI al consumidor final podría ser buena, pero “no se puede obligar al promotor”.

También informó que la asociación tendrá una reunión con el presidente Yamandú Orsi el próximo martes y, un par de días después, con el ministro Oddone.

Posible aumento de la tasa en un punto porcentual

“Lo que estamos observando es un shock global. El BCU no tiene mucho para hacer más que adelantar en el tiempo las reducciones de Tasa de Política Monetaria (TPM) que tenía previstas en la Comisión de Política Monetaria. Como ya se ha visto, las reducciones de tasa no hacen subir al dólar (de hecho bajó y mucho en enero en todos lados). No hay ninguna razón para pensar que seguirla bajando cambie esa realidad”, dijo a El País el economista José Antonio Licandro.

A su juicio, el peligro es que el BCU decida intervenir en el mercado de cambio para tratar de suavizar la caída en el corto plazo. “Eso solo haría el ajuste más lento, pero no lo evitaría”, dijo. Además, Licandro consideró que una medida de ese tipo podría ser interpretada por el mercado como un abandono de la política actual, lo que afectaría negativamente la credibilidad del BCU.

Licandro proyectó que 2026 será un año complejo en la actividad y el empleo. “La caída del dólar es inexorable y las únicas soluciones deberían venir por flexibilizar los factores de costos domésticos (salarios, tarifas públicas), etcétera”, concluyó.

Por su parte, Aldo Lema, socio de Vixion, publicó en su cuenta X que “la regla de política monetaria (“regla Taylor”) sugiere que la tasa de interés referencial debería estar en el entorno de 6,5%, según la evolución reciente de los fundamentos (expectativas de inflación y brecha del PIB). Destacó que la decisión del BCU de adelantar su reunión es “con el fin de acelerar el relajamiento monetario en curso”, tal como indica el propio comunicado del ente.

De su lado, Deborah Eilender, economista e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), en diálogo con El País, coincidió con los cálculos de Lema de que el recorte de la tasa de política monetaria que anunciará el BCU el lunes, probablemente sea del orden de un punto porcentual.

Sopesó que “bajar la tasa podría incidir en un aumento del tipo de cambio nominal, aunque con efecto limitado y de corto plazo; difícilmente se revierta la tendencia global”, dijo. Mencionó que, si bien el BCU tiene la potestad de intervenir en el mercado cambiario, “probablemente no lo haga”, dijo.

“Si interviene, va a haber un efecto en el mercado cambiario, pero de corto plazo y sin lograr cambiar tendencias del precio del dólar, concluyó.