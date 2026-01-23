El dólar interbancario promedio bajó este viernes y registró su menor valor desde el 31 de julio de 2023

Redacción El País

Este viernes el dólar interbancario promedio completó siete días consecutivos de caídas diarias. Un fenómeno tan extendido no se daba desde la semana del 13 al 27 de febrero, cuando la moneda estadounidense promedio sumó diez bajas diarias seguidas.

La caída semanal fue de -2,33, lo que completa cuatro semanas consecutivas de baja, situación similar a la que se dio en junio de 2025. Desde el 20 de mayo de 2022 no se registraba una baja semanal tan pronunciada, en esa oportunidad fue de -3,01%.

En el cierre de la jornada de ayer, el dólar promedio cerró a $37,454, un -0,15% menos que el cierre del día anterior. Desde el 31 de julio de 2023 no cotizaba tan bajo, ese día cerró a $ 37,429. En la jornada, el dólar interbancario osciló entre $ 37,00 y $ 38,05 para cerrar finalmente en $ 38,00, una variación de 1,88% respecto al cierre previo.

Al público en la pizarra del Banco República, la divisa subió 75 centésimos a la compra y 85 centésimos para la venta, y cerró en $ 36,85 y $ 39,35 respectivamente. En la semana que cierra, la variación fue de 35 centésimos, pero a la baja.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se realizaron 355 transacciones por un valor total de US$ 183 millones, mientras que en el día de ayer se hicieron 163 operaciones, una cantidad fuera de lo común, por un total de US$ 83,10 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó -0,45% y cerró en 5,2879 reales. Durante el mes de enero viene bajando -3,90%.

Dólar. Foto: AFP

En Argentina, la última cotización del dólar oficial fue de 1.427,03 pesos argentinos. En enero viene bajando -2,22%.