BCU adelanta reunión del Comité de Política Monetaria ante brusca caída del dólar

El directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió introducir modificaciones en el calendario de reuniones del Comité de Política Monetaria (Copom), según informó el viernes.

En ese marco, se adelanta para el lunes 26 de enero la reunión originalmente prevista para el 12 de febrero. El comunicado correspondiente se publicará a las 13:00 horas de ese día, afirma el BCU.

"La decisión responde a los cambios en el contexto global, caracterizado por dinámicas disruptivas que pueden incidir sobre la convergencia y permanencia de la inflación en la meta de 4,5% anual", dice el texto sin dar mayores aclaraciones.

En ese mismo sentido, el directorio resolvió incorporar una reunión adicional en el mes de marzo, "cuya fecha será anunciada oportunamente".

El País se comunicó con el BCU para ampliar la información, y está en espera de respuesta.

La decisión coincide con reclamos de varios sectores empresariales que plantean que el derrumbe del precio del dólar se ha vuelto insostenible para sus negocios.

Entre los más afectados están el agro (salvo el rubro de la carne) y los exportadores.

El presidente de la Asociación Rural (ARU), Rafael Ferber, afirmó esta mañana a El País que podría haber pérdida de puestos de trabajo.

El País conversó también con la Cámara de la Construcción, que advirtió sobre la situación. Su presidente Alejandro Ruibal afirmó que el sector debería pasar a manejarse más con unidades indexadas (UI).

Volviendo al comunicado del BCU, éste concluye que "estas modificaciones del calendario permitirán una evaluación más frecuente de la coyuntura, dotando a la política monetaria de la flexibilidad necesaria para operar en un escenario particularmente dinámico".

La economista Deborah Eilender, investigadora del Centro de Desarrollo Económico (CED) publicó en redes sociales: "Se adelanta el Copom, pasa del 12 de febrero al 26 de enero, probablemente con importante recorte de la TPM (tasa de política monetaria)".

Y agregó: "Una menor tasa podría incidir en un aumento del tipo de cambio nominal, pero con efecto limitado y de corto plazo, dificilmente se revierta la tendencia global".

A esta hora, el dólar opera a la baja. El dólar interbancario promedio está a $ 37,14, y ayer había cerrado a $ 37,512.

