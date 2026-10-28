Los uruguayos podrán ser dueños de Farmashop: cómo será la emisión de acciones de la empresa

La cadena de farmacias Farmashop y sus tiendas vinculadas a salud y belleza (Bela, Botiga, Concepto OM y HÄVEN) saldrá al mercado de valores local en una emisión de hasta 49% de sus acciones los próximos 9 y 10 de diciembre.

La Oferta Pública Inicial (OPI) busca que inversores institucionales como las AFAP, las aseguradoras y las cajas paraestatales compren el título, al igual que los pequeños ahorristas uruguayos que podrán ser dueños de la empresa. El 51% del paquete accionario restante seguirá en manos de Linzor Capital.

La compañía organizó ayer una presentación de la OPI para AFAP, bancos y aseguradoras y luego otra para prensa especializa.

El fondo inversor que tiene otras empresas en Latinoamérica, invirtió US$ 150 millones en Farmashop desde que la adquirió en 2013 y actualmente cuenta con 161 farmacias farmacias y 40 tiendas.

“El ciclo de inversión está mayormente completado, con lo cual los niveles de inversión de la compañía se empiezan a moderar, manteniendo un ritmo para seguir captando oportunidades y que mantenga la red en lo que es, siempre moderna, actualizada”, planteó el socio de Linzor, Alfredo Irigoin.

“La combinación de eso con una historia de generación de resultados consistente y el hecho que todo este nivel de inversión que hemos hecho nos ha generado beneficios fiscales que podemos capturar por un plazo relevante, termina en una combinación que es un escenario donde podemos crear una política de dividendos”, aseguró el CEO de Farmashop, Martín Sorrosal.

La calificación de riesgo de Farmashop como emisor es A+.uy de Moody’s Local. El informe de la agencia señala: “Esperamos que el nivel de ingresos por ventas de la sociedad se ubique en torno a US$ 286 millones - US$ 340 millones para el periodo de 2026-29, en línea con los planes de crecimiento orientados a la apertura de nuevas sucursales”.

Bolsa de Valores en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

“A setiembre de 2025, los ingresos por ventas de la sociedad alcanzaron un total de $ 11.480 millones (US$ 274 millones), ubicándose por encima del promedio de los últimos años de $ 9.640 millones (US$ 231 millones)”, añade.

“Con motivo de la OPI, Farmahop formalizara una politica de dividendos consistente en distribuir el maximo de los resultados netos del ejercicio que el flujo de caja excedente permita”, explica el informe.

Farmashop “presenta adecuados y estables márgenes de rentabilidad a través del ciclo, en línea a la naturaleza del negocio. Esperamos que la sociedad genere un nivel de Ebitda (ganancias antes del pago de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) en torno a US$ 40-45 millones para 2026-2029, lo que representa un margen sobre ventas en torno a 13-14%, en línea al promedio histórico”. En 2025 la empresa tuvo ganancias por $ 477 millones (US$ 12,2 millones).

Irigoin señaló que el dividendo esperado por acción “va a ser suficientemente atractivo para que el inversor, tanto institucional como minorista, tome el riesgo de salir de una renta fija para subirse a una renta variable”.

Local de Farmashop.

¿Cómo comprar?

El 9 de diciembre entre las 10 y las 12 horas se colocará el tramo para inversores institucionales (previamente Farmashop definirá un precio mínimo de la acción) y la demanda que haya por la OPI determinará el precio inicial de la acción. Al día siguiente entre las 10 y las 12 horas se colocará el tramo para intermediarios (corredores con órdenes de compra mínimas de US$ 2 millones para clientes que tengan más de US$ 300.000) y el de pequeños ahorristas.

La emisión se hará en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y cotizará luego en esta y en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM). La firma Gletir actúa como agente estructurador y Guyer y Regules es el asesor legal.

Según el director de Gletir, Juan María Terra dijo que “el inversor particular nos está pidiendo y demandando productos locales” y en ese sentido, Farmashop emite acciones (solamente siete empresas listan sus acciones en el mercado) en pesos uruguayos. Además, recordó que “los dividendos de las acciones que cotizan en bolsa no están gravados por IRPF”.

Terra apuntó que es “la primera empresa retail que sale al mercado en Uruguay históricamente” y “además por valuación estimada sería la mayor empresa en valor que cotiza” en el mercado bursátil uruguayo.

Irigoin dijo que quieren que la emisión sea como se hace una salida a bolsa en Estados Unidos, con presentaciones trimestrales, llamados a accionistas trimestrales, etc.

Los pequeños ahorristas podrán comprar las acciones a través de corredores de bolsa (en el caso de Gletir el mínimo para invertir es el equivalente a US$ 1.000) y bancos. Se venderán paquetes de 100 acciones (el 49% son 431.602.292 acciones).

Tanto Irigoin como el gerente de Inversiones de Gletir, Gabriel Gental hicieron hincapié en que si bien la acción es una inversión de mayor riesgo a lo que es un bono del Estado uruguayo o una Letra de Regulación Monetaria, es una inversión que está regulada y supervisada por el Banco Central, tiene un Comité de Vigilancia y un síndico, diferenciándolo de lo ocurrido con las estafas de los mal llamados fondos ganaderos.

“Siempre decimos mucho a nuestros clientes que hay que invertir en el mercado formal” ya que “han pasado algunas desprolijidades” debido a que “el uruguayo al final esté buscando cómo rentabilizar en el mercado informal y que eso puede salir mal”.