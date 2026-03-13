La nueva opción para pequeños ahorristas y otros inversores, en pesos uruguayos, y desde un mínimo de $ 5.000

El mercado uruguayo suma una nueva opción de ahorro en pesos con el lanzamiento del fondo BLZ Liquidez Pesos de la firma Balanz Uruguay, que se posiciona como “el único en el mercado uruguayo en ofrecer liquidez diaria junto a un esquema operativo diseñado para que inversores institucionales y particulares gestionen su capital en pesos uruguayos”, resaltó la compañía.

Actualmente están el Fondo Liquidez en pesos de Itaú Asset Management, el Fondo Centenario Gestión de Liquidez de Gletir Corredor de Bolsa y el Fondo Tatú de de Crowder, al que se suma el de Balanz.

El BLZ Liquidez Pesos tiene un portafolio centrado en instrumentos de muy alta calidad crediticia, principalmente en Letras de Regulación Monetaria en pesos uruguayos emitidas por el Banco Central (BCU).

“El Fondo BLZ Liquidez Pesos representa una nueva etapa para inversores institucionales y particulares en Uruguay. Su accesibilidad, junto con una estructura de liquidez única en el mercado, lo convierte en un instrumento pensado para acompañar al inversor actual, que demanda agilidad, simplicidad y transparencia”, afirmó el CEO de Balanz Uruguay, Juan José Varela.

Juan José Varela

Añadió que el ecosistema financiero atraviesa un proceso de modernización, donde los productos de inversión deben adaptarse al dinamismo del mercado y a nuevas tendencias de comportamiento.

El fondo ofrece la posibilidad de rescates en el mismo día, para solicitudes ingresadas antes de las 11:30 horas (una diferencia respecto a las otras opciones).

Se puede invertir desde un mínimo de $ 5.000 y desde $ 1.000 para inversiones subsiguientes.

Además, cuenta con valoración diaria a través de cuotaparte, reflejando en tiempo real la evolución del portafolio.

“Estas condiciones apuntan a brindar previsibilidad operativa y capacidad de respuesta ante necesidades de liquidez”, señaló Balanz Uruguay.

Ahorros. Foto: Shutterstock

El fondo es administrado por VALO (Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.), la gestión del portafolio está a cargo de Balanz Uruguay Corredor de Bolsa y cuenta con calificación de riesgo AAAuy, otorgada por Moody’s Local AR.

Varela dijo que habrá más fondos. “Estamos estudiando poder expandir esta solución hacia otras monedas, nuevas estrategias y una integración creciente con herramientas digitales que faciliten la experiencia de nuestros clientes”.