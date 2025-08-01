Dólar en Uruguay sube en julio por primer mes en el año y presidente del BCU habla de "enfermedad holandesa"

Redacción El País

Luego que en junio el dólar en Uruguay tuviera la mayor caída en un mes en 13 años, en julio la moneda estadounidense se apreció por primer mes en 2025. En tanto, el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, Uruguay vive algo "parecido" a lo que "podría ser la enfermedad holandesa".

La moneda estadounidense a nivel interbancario, subió ayer 0,08% y se negoció en promedio a $ 40,196. En el último día de julio, el valor del dólar cotizó entre $ 40,14 y $ 40,30 para finalizar en $ 40,25, con un incremento de 0,27%, respecto al cierre previo.

En julio "punta a punta" (al comparar el valor de ayer con el de fin de junio), el dólar aumentó 1,64%, el primer mes en 2025 con variación al alza para el billete verde.

De todas maneras, en lo que va del año, la divisa estadounidense baja 8,78%.

En julio, el billete verde se incrementó en 15 jornadas y bajó en las restantes siete. La mayor variación diaria se dio el 1º de julio, cuando el dólar se incrementó en 1,26%. Por otra parte, la máxima caída fue el 14 de julio con una variación de -0,77%.

El valor promedio del dólar durante el mes fue de $ 40,246, un 1,49% menos que el promedio mensual de junio.

Dólares estadounidenses. Foto: Freepik.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió ayer 10 centésimos tanto a la compra como para la venta, y cerró a $ 39,05 y $ 41,45 respectivamente. En julio "punta a punta", el billete verde al público aumentó 45 centésimos.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el mes de julio se realizaron un total de 1.151 transacciones por un monto equivalente a US$ 617 millones, mientras que en la jornada de ayer se realizaron 87 operaciones por un total de U$S 47,5 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar ayer quedó estable y finalizó a 5,6021 reales. En julio subió 2,66%, y en lo que va de 2025 baja 9,53%.

En Argentina el dólar oficial aumentó 4,46% ayer y cerró a 1.351,83 pesos argentinos. En julio, la cotización de la moneda subió 13,21% y en 2025 el alza de 30,99%. El dólar blue cotizó a 1.335 pesos argentinos.

¿Enfermedad holandesa en Uruguay?

Ante el cuestionamiento que suele darse por parte de gremiales agropecuarias y exportadores sobre el nivel del dólar en Uruguay y la pérdida de competitividad, el presidente del BCU señaló la semana pasada ante la Academia Nacional de Economía que para saber si efectivamente hay un impacto negativo en la competitividad, hay que observar si "hay un desequilibrio en nuestras cuentas externas".

"Hoy el déficit de cuenta corriente está en 1% del Producto Interno Bruto (PIB), muy bajo en el histórico para el Uruguay", apuntó y agregó que "cuando uno mira al sector privado en particular, hay un superávit del 3% del PIB".

Entonces, "cuando un país tiene cuentas externas equilibradas con el mundo, es muy difícil hablar que la moneda está en un valor muy desalineado con su equilibrio. Porque si hubiese un desequilibrio en el valor de la moneda eso generaría un déficit importante de lo que son las importaciones comparado con las exportaciones, que no es el caso en Uruguay", explicó el presidente del BCU.

"Uno puede argumentar que son fenómenos de equilibrio que tienen que ver con el hecho que, por ejemplo, nuestras principales tres exportaciones, que son soja, celulosa y servicios globales de exportación, prácticamente no existían hace 20 años", analizó Tolosa.

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central (BCU). Foto: Darwin Borrelli / El País.

"La lluvia de dólares que eso significa es casi como que en el Uruguay se hubiera descubierto petróleo, es parecido a lo que podría ser la 'enfermedad holandesa'", añadió.

La "enfermedad holandesa" es un fenómeno que se dio en Países Bajos en la década del 60 tras el descubrimiento de grandes yacimientos de gas natural en el Mar del Norte. Eso generó un fuerte aumento del florín -la moneda local-, lo que impactó negativamente en la competitividad de las exportaciones no relacionadas a hidrocarburos.

"En este contexto es natural que Uruguay sufra un encarecimiento en dólares o una apreciación de la moneda nacional por el hecho que tenemos exportaciones mucho más grandes. Uruguay exportaba US$ 4.000 millones en dólares constantes (corregidos por inflación) hace 20 años y hoy exporta US$ 12.000 millones", de los cuáles un 30% son estos "nuevos rubros de exportación, nuestro nuevo petróleo", afirmó Tolosa.

"Cuando un país triplica sus exportaciones (en 20 años), es inevitable que su moneda se aprecie. Necesariamente somos un país más caro que antes, la gente gana mejor en dólares. Pero, es un fenómeno de equilibrio, son exportaciones sostenibles en el tiempo, no es un shock de commodities, como era antes, es un nuevo tejido productivo que tenemos, no nos cae la ficha", remarcó el presidente del BCU.

"Realmente es un cambio radical en lo que es la cultura de la economía del país", remató Tolosa.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer 4 unidades y cerró en 70 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza de los bonos uruguayos y a la baja de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo). En el mes y en el año, el riesgo país cae 9 unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en el mes en 9,02%, en línea con el objetivo fijado por el Banco Central (9%).