El dólar en Uruguay tuvo la mayor caída mensual en 13 años, ¿qué pasó y cuál fue la situación en el mundo?

Redacción El País

El dólar en Uruguay tuvo en junio la mayor caída en un mes en 13 años, influenciada por el debilitamiento a nivel global que sufrió la moneda estadounidense. La situación ha generado críticas de la Federación Rural (FR), tal como publicó El País el pasado viernes. ¿Qué pasó?

En junio el billete verde cayó 5,11% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del último día de mayo). Es la mayor baja mensual en 13 años, ya que para registrar una reducción mayor hay que ir hasta octubre de 2012 cuando retrocedió 5,14% en el mes.

Además, es el sexto mes consecutivo en que la moneda estadounidense cae “punta a punta”.

Durante junio el dólar en Uruguay tuvo una clara tendencia a la baja, con varías caídas importantes, que llevaron al billete verde a cotizar en valores mínimos en un año. De los 20 días que hubo cotización en 15 bajó y solamente en cinco lo hizo al alza.

La suba más importante fue el 13 de junio con un aumento de 0,49% respecto a la jornada previa, este incremento fue el mayor en dos meses (el 25 de abril subía respecto al día anterior un 0,59%).

La caída más importante se dio ayer cuando el dólar interbancario bajó 0,97% y se negoció en promedio a $ 39,548. Esta caída fue la mayor en dos meses y medio (el 15 de abril la divisa retrocedía 1,02%) y es el menor valor en un año (el 27 de junio de 2024 cotizaba en $ 39,424).

Ayer la divisa estadounidense cotizó entre $ 39,45 y $ 39,75 para finalizar en el máximo. El valor de cierre cae 0,38% respecto al del viernes.

En lo que va del año la el billete verde cae 10,25% y en los últimos 12 meses retrocede 1,2%.

El valor promedio del dólar en junio fue de $ 40,85, una baja de 1,99% respecto al mes previo. Es el segundo mes consecutivo en el que el valor promedio cae.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó ayer 5 centésimos a la compra y 15 centésimos para la venta y cerro en $ 38,60 y $ 41 respectivamente.

En el mes, “punta a punta”, la compra bajó $ 1,80 y la venta $ 1,90. Estos valores también son mínimos en un año (el 27 de junio de 2024 cotizaba en $ 38,40 la compra y $ 40,80 la venta).

En tanto, a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el mes de junio se realizaron un total de 1.206 transacciones por un monto equivalente a US$ 647,7 millones. Ayer, se hicieron un total de 56 transacciones por US$ 27,5 millones.

Pantalla de la Bolsa Electrónica de Valores.

El viernes, la FR emitió un comunicado a propósito de la situación del campo frente a lo que consideran el atraso cambiario que se presenta en Uruguay desde hace algunos años. La gremial entiende que se trata de “un problema estructural de nuestra economía, cuya gravedad se disimula momentáneamente gracias a mejoras transitorias en los precios internacionales o a grandes flujos de inversiones impulsados por exoneraciones tributarias”.

Fuentes del equipo económico dijeron a El País que se le ha explicado a las gremiales agropecuarias que la caída actual del precio del dólar responde a un debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel global, en la que la política económica en Uruguay nada tiene para hacer.

El dólar en la región y en el mundo

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó ayer 0,7% y cerró en 5,4571 reales. En el mes, el dólar en Brasil retrocedió 4,08% y en lo que va del año cae 11,57%.

En Argentina, el dólar oficial registró un aumento de 0,36% ayer y cerró en un valor de 1.194,08 pesos argentinos. En junio el dólar bajó levemente un 0,10% y en lo que va de 2025 aumenta 15,71%.

A nivel global, el dólar sufrió su peor semestre desde 1973. El índice DXY o “índice dólar” -que compara al billete verde con otras seis monedas relevantes- bajó ayer 0,48%. En junio, el indicador cayó 2,48% y en lo que va del año retrocede 10,82%.

A su vez, sumó su sexto mes consecutivo de retroceso “punta a punta”, lo que marca el peor primer semestre para la moneda estadounidense desde el colapso del sistema de Bretton Woods en 1973, que vinculaba el valor del dólar al oro.

El índice dólar (que compara a la divisa estadounidense ante el euro, el yuan, el yen, la libra esterlina y el franco suizo) se ubicó ayer en 96,79 unidades, un nivel mínimo desde comienzos de 2022.

“El dólar se ha convertido en el chivo expiatorio de las políticas erráticas de (Donald) Trump 2.0”, afirmó Francesco Pesole, estratega de divisas de ING al Financial Times.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP.

Por su parte, el euro se cambió ayer por encima de US$ 1,17, en el máximo desde septiembre de 2021, porque los mercados prevén que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tasas de interés más de dos veces este año.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP se mantuvo ayer y cerró en 79 puntos básicos. En el mes el riesgo país bajó seis puntos básicos y en el año no presenta variaciones.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en el mes a 9,21%, muy cerca del objetivo fijado por el Banco Central (9,25%).