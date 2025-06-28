Polémica por la baja del dólar: del "atraso cambiario" que habla el campo a los datos que muestra el gobierno

Redacción El País

El dólar en Uruguay rompió el “piso” de los $ 40 y llegó al menor valor en casi un año. La Federación Rural (FR) salió a cuestionar lo que considera es “atraso cambiario”, mientras que desde el gobierno le salieron al cruce con datos. A su vez, la competitividad medida a través del tipo de cambio real mejoró en mayo.

La FR emitió un comunicado a propósito de la situación del campo frente a lo que consideran el atraso cambiario que se presenta en Uruguay desde hace algunos años. La gremial entiende que se trata de “un problema estructural de nuestra economía, cuya gravedad se disimula momentáneamente gracias a mejoras transitorias en los precios internacionales o a grandes flujos de inversiones impulsados por exoneraciones tributarias”.

“El deterioro ha sido sistemático y sostenido, sin señales de corrección”, dijo el comunicado respecto a la caída actual del dólar y añadió que la situación de “atraso acumulado” afecta en particular al sector agropecuario.

En ese sentido, la Federación aclaró que durante los últimos tres años los productores asumieron un sobrecosto de US$ 1.000 millones, donde no se incluyeron los desajustes de costos internos correspondientes de la cadena cárnica (transporte, logística, entre otros).

Esto “aumentó la carga sobre el productor”, sostiene el comunicado y hace referencia a las tarifas en el puerto de Montevideo que aumentaron un 13% en dólares. Por este motivo, los productores entienden que pagaron “mucho más por el procesamiento y exportación de la carne”.

Para explicar esta situación, los productores expusieron que entre 2022 y 2024 el costo a tipo de cambio promedio por año totalizó más de US$ 1.063 millones. La federación explicó que el análisis se realizó con base en un tipo de cambio que corrige el desvío al punto medio del largo plazo. De hecho, comparó este enfoque al periodo comprendido entre 2011 y 2021, donde “el tipo de cambio resulta nulo”, señala y agrega que el sobrecosto corresponde a unos US$ 180 por cabeza de ganado.

Ganado.

Los productores indicaron que entre 2014 y 2021 el endeudamiento promedio del sector fue de US$ 670 millones, mientras que desde 2022 esta cifra aumenta a US$ 1.104 millones. “El incremento del endeudamiento del sector en los últimos años refleja -y es consecuencia directa- de un manejo discrecional del mercado cambiario”, indica el comunicado y concluye: “Por ello es imprescindible avanzar hacia una gestión más cuidadosa, predecible y transparente del mercado de cambios uruguayo. Asimismo, se requieren políticas compensatorias y regulatorias que contribuyan a preservar la competitividad y la sostenibilidad del sector ganadero”.

Fuentes del equipo económico dijeron a El País que se le ha explicado a las gremiales agropecuarias que la caída actual del precio del dólar responde a un debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel global, en la que la política económica en Uruguay nada tiene para hacer.

De hecho, las fuentes mencionaron el dato del llamado “Índice Dólar” en referencia al índice DXY que compara la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas relevantes, como el euro, el yen, la libra, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Ayer, este indicador se ubicaba en torno a 97,21, el valor más bajo en tres años.

De hecho, en lo que va del año el índice DXY cae 10,39%, esto es un punto porcentual más de lo que baja la moneda estadounidense en Uruguay.

Si la tendencia del indicador se mantiene en los próximos días, el dólar a nivel global marcará la baja más pronunciada para el primer semestre de un año desde el inicio de la era de las divisas de libre flotación a principios de la década de 1970, tras el colapso del sistema de tipos de cambio fijos de Bretton Woods.

Una lupa apoyada sobre un billete sobre varios billetes de 100 dólares. Foto: Canva

Las fuentes del equipo económico mencionaron que el hecho de que el dólar caiga en forma importante en Uruguay, no significa que los productos uruguayos estén perdiendo competitividad, sino que incluso ocurre lo contrario (por la mayor baja del dólar en otros mercados).

Otro indicador que se utiliza para ver si los productos uruguayos son competitivos con el exterior es el Índice de Excedente Bruto Unitario de la Industria Exportadora (IEBU), que elabora el Banco Central. El mismo, que mide la relación entre el índice agregado de precios de exportación y el índice agregado de costos unitarios, mostró una baja de 0,25% en marzo respecto a igual mes de 2024.

Competitividad cambiaria

En mayo, la competitividad externa de los productos uruguayos mejoró 0,30% respecto a abril, según los datos publicados ayer por el Banco Central (BCU). En abril en relación a marzo había aumentado un 0,21%.

En la comparación con mayo de 2024, es decir a nivel interanual, el índice de tipo de cambio real se incrementó 7,32%, aún más que en abril, cuando a nivel interanual había mejorado un 6,35%. La última baja del tipo de cambio real en términos interanuales fue en febrero de 2024 (-1,41%).

La mejora de la competitividad con respecto al mes previo, reflejo de un avance de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con sus principales socios comerciales, se explica por una mejora con respecto a los países de la región, suficiente como para sobrepasar la desmejora con respecto a los países de afuera de la región.

Específicamente, frente a los socios de afuera de la región, en la comparación mensual, la competitividad empeoró un -0,65%, a diferencia del mes anterior que había mejorado en 0,14% (en relación a marzo). En cuanto al indicador por país y respecto a los socios extra regionales, la situación de Uruguay mejora sólo respecto a México (+1,80%) y Reino Unido (+0,33%). La situación de Uruguay empeora con respecto a EE.UU. (-1,37%), Italia (-1,06%), España (-0,91%), Alemania (-0,90%) y China (-0,65%).

En términos interanuales, es decir en comparación con igual mes del año anterior, el indicador a nivel extrarregional mejora 3,86%, es el decimoprimer incremento consecutivo. La última caída interanual se dio en junio de 2024 (-1,93%). El índice de competitividad mejora respecto a Reino Unido (+12,59%), Alemania (+9,65%), España (+9,53%), Italia (+9,09%), EE.UU. (+5,44%) y China (+3,09%). México es el único país con respecto al que el indicador empeora (-7,01%).

En lo que respecta a los socios de la región, en su comparación mensual el tipo de cambio real mejora 1,47% (en abril en términos mensuales había mejorado 0,30%). Esta suba del indicador es explicada porque mejoró la competitividad tanto con respecto a Argentina (+2,52%) como a Brasil (+0,55%).

En la comparación interanual (respecto a igual mes del año anterior) el índice de competitividad regional se incrementa 11,7%. Este aumento se explica por una mejora muy importante en la competitividad respecto a Argentina (+28,77%), que más que compensa la caída respecto a Brasil (-1,64%).

Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los principales indicadores de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.