Régimen iraní amenaza con extender la guerra si otros países intervienen

El régimen de Irán advirtió ayer domingo a otros países que si intervienen habrá “una escalada” en la guerra, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump hiciera un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo se disparó debido al bloqueo impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz, una vía por la que solía transitar cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, desatando temores de un impacto económico mayor.

En una entrevista con NBC News, el mandatario aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar, pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva. Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Washington.

“No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, declaró Araqchi a CBS en una entrevista emitida ayer domingo. Previamente, en declaraciones al medio en lengua árabe Al Araby Al Jadid, el canciller llamó a los demás países a “abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada” y aseguró que tiene “muchas pruebas” de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

Foto publicada por la Real Armada Tailandesa muestra humo saliendo del buque Mayuree Naree en el estrecho de Ormuz Foto: AFP

El Pentágono afirma que más de 15.000 objetivos han sido alcanzados en Irán. En tanto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó ayer domingo que, para atajar la subida de precios de la energía, se desbloquearán “inmediatamente” las reservas estratégicas de petróleo de Asia y Oceanía y que las de los países miembros de la AIE de América y Europa se pondrán a disposición desde fines de marzo.

El ejército israelí anunció una nueva andanada de ataques contra objetivos en el oeste de Irán, y las fuerzas armadas iraníes, por su parte, dieron cuenta de ataques con drones contra una importante unidad policial y un centro de comunicaciones por satélite en Israel.

Irán también continuó con sus ataques contra países del Golfo donde Estados Unidos tiene bases militares e intereses económicos. Arabia Saudita y Baréin afirmaron haber interceptado nuevos proyectiles y en Irak cinco personas resultaron heridas por un ataque contra el aeropuerto de Bagdad.

Una enorme bandera iraní adorna un edificio mientras los iraníes caminan tras un ataque militar en Teherán. Foto: AFP

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó ayerque “perseguirá sin descanso” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para acabar con su vida, en un comunicado emitido por su oficina de relaciones públicas y recogido por la web Sepah News, vinculada con la Guardia.

De su lado, Trump,dijo que EE.UU. podría volver a bombardear la isla iraní de Jarg, el centro de la industria petrolera de la República Islámica, que fue objeto de “uno de los bombardeos más poderosos” de la historia de Oriente Medio, según él mismo señaló durante el anuncio que hizo en su red social Truth el viernes.

En una entrevista telefónica con la cadena NBC, señaló que “quizás” vuelvan a bombardear “unas cuantas veces más solo por diversión”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a su regreso a la Base Conjunta Andrews, Maryland. Foto: AFP

“Guerra larga”

El Ejército israelí negó ayer que tenga escasez de interceptores de misiles, ante las andanadas recibidas en los últimos días por parte de Irán y del grupo terrorista libanés Hezbulá, y aseguró que se prepara para “una guerra larga”.

“Actualmente no hay ningún problema con los interceptores. Nos preparamos para una guerra larga. Estamos monitoreando la situación constantemente”, indicó una fuente militar, saliendo al paso de informaciones en la prensa estadounidense que contrastan con esta versión y que citaban a personal de la Administración de Donald Trump familiarizado con la cuestión.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó también hoy que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las “amenazas existenciales” que presenta. Y Effie Defrin, portavoz del Ejército israelí, aseguró a la cadena CNN que el conflicto se extenderá “al menos hasta la festividad judía de la Pascua, dentro de unas tres semanas”. “Y tenemos planes más ambiciosos que abarcan incluso tres semanas más”, añadió.

Las dudas sobre la capacidad de Israel para prolongar esta guerra y sobre su disponibilidad de interceptores se intensificaron en las últimas horas, después de que Irán lanzara durante la madrugada y la mañana de ayer siete andanadas de misiles, que dejaron daños materiales en varios lugares del territorio israelí.

En una de estas andanadas, la ocurrida por la mañana de ayer, la organización rescatista israelí United Hatzalah reportó 23 lugares en los que impactaron restos de misiles. Los interceptores de misiles son parte fundamental de la batería de defensa antiaérea israelí. AFP, EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante el funeral del rehén israelí Ran Gvili. Foto: AFP

Estados Unidos ofrece recompensa

El Gobierno de EE.UU. ofrece una recompensa de hasta US$ 10 millones a quien aporte información sobre algunos líderes iraníes en plena ofensiva estadounidense e israelí en Oriente Medio. El Departamento de Estado, a través de su programa Recompensas por la Justicia, afirma en su página web que la recompensa es “por información sobre los líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y sus ramas componentes”. “Estas personas comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo”, asegura. EFE