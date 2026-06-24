"Profundas discrepancias" y un asunto clave: el nuevo foco de tensión entre Estados Unidos e Irán

El presidente Donald Trump y los funcionarios iraníes discreparon profundamente ayer martes sobre si Irán había accedido a abrir sus instalaciones nucleares a los inspectores de la ONU, una de las varias disputas entre los dos países que reflejan la maraña de detalles que aún quedan por resolver.

Mientras se desarrollaban las conversaciones de paz en Suiza, un organismo marítimo de las Naciones Unidas anunció el martes que había iniciado una operación para liberar a cientos de barcos y miles de marineros que quedaron atrapados en el Golfo Pérsico durante la guerra, trasladándolos a través del Estrecho de Ormuz por una ruta cercana a la costa de Omán.

Después de que el vicepresidente JD Vance declarara el lunes que Irán había accedido a permitir el regreso de los inspectores estadounidenses a sus instalaciones nucleares, funcionarios iraníes afirmaron el martes que su país no había asumido tal compromiso. De hecho, señalaron que el asunto apenas se había discutido. Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, declaró que no existía ningún plan para invitar a inspectores a las instalaciones nucleares que fueron atacadas por bombardeos estadounidenses e israelíes en junio de 2025.

“Saben que están equivocados”, dijo Trump más tarde ese mismo día en un evento en Pensilvania. Anteriormente, había publicado en redes sociales que Irán había “aceptado plena y completamente las inspecciones nucleares del más alto nivel”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Foto: AFP

Funcionarios estadounidenses e iraníes adoptaron posturas firmes en otros puntos de desacuerdo. El secretario de Estado, Marco Rubio, inició su visita a Medio Oriente afirmando que ningún país, incluido Irán, podía cobrar tasas o peajes por el paso por el estrecho de Ormuz, tal como Irán había indicado que planeaba hacer.

También declaró que “no se puede poner fin a las hostilidades y los conflictos en la región” a menos que los grupos armados apoyados por Irán cesen sus ataques.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró a los medios estatales que las restricciones a la capacidad misilística de su país “jamás” formarían parte de un futuro acuerdo de paz. “Si no tuviéramos nuestros misiles, que son para nuestra autodefensa, Israel y Estados Unidos habrían arrasado Irán como lo hicieron con Gaza”, afirmó en una rueda de prensa en Islamabad.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, visita una planta de enriquecimiento de uranio en su país. Foto: AFP.

Pero el programa nuclear iraní sigue siendo la principal preocupación para Estados Unidos. Si Irán no se hubiera comprometido a someterse a inspecciones internacionales, dijo Trump, habría suspendido las negociaciones de paz.

El jefe del organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, declaró en una entrevista con la cadena japonesa NHK-World, publicada el martes, que las inspecciones comenzarían “cuanto antes, mejor”, pero no especificó si Irán había asumido un compromiso concreto ni qué grado de acceso tendrían los inspectores.

Irán, que durante mucho tiempo ha insistido en que su programa nuclear tiene fines civiles, bloqueó el acceso de los inspectores a la mayoría de sus instalaciones nucleares tras los ataques perpetrados el año pasado por Israel y Estados Unidos.

Diplomacia

Altos funcionarios estadounidenses e iraníes recorrieron la región para recabar apoyo en las negociaciones. Rubio viajó a los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y su principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, se reunieron en Omán con su líder. Asimismo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se reunió con el presidente y el primer ministro de Pakistán, un mediador clave en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. The New York Times

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en al aeropuerto de Al-Bateen en Abu Dabi el 23 de junio de 2026. Foto: AFP

Rubio vista a los aliados del Golfo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Abu Dabi ayer martes, primera escala de una gira por los estados del Golfo Pérsico destinada a mostrar solidaridad a aliados clave muy afectados por la guerra en Medio Oriente.

La delicada misión tiene lugar después de que los países del Golfo pagaran un alto precio económico por la guerra contra Irán pese a su oposición, lo que llevó a Teherán a arremeter contra sus vecinos de la región.

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán cortó la mayoría de las exportaciones de petróleo y gas de los Estados del Golfo, mientras que sus ataques con drones y misiles destrozaron su sensación de seguridad.

Esta es la primera visita de un alto funcionario estadounidense a la región desde la firma, la semana pasada, de un acuerdo preliminar entre Washington y Teherán destinado a poner fin a la guerra. AFP