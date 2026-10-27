Lobos irrumpen en pueblos de Finlandia tras la tala ilegal de 500 hectáreas para centros de datos de Google

Google fue obligado a detener las obras de preparación en Muhos y Otanmäki, dentro de Finlandia, tras realizar una tala ilegal de cientos de hectáreas de bosques para construir un centro vinculado a la inteligencia artificial valuado en 13.000 millones de euros. La noticia se viralizó luego de que se confirmara la aparición de lobos en las calles de una localidad rural tras el impacto inmediato de una de las mayores intervenciones ambientales del país europeo.

En el municipio de Muhos, la deforestación alcanzó aproximadamente 250.000 árboles en una superficie de 330 hectáreas. Según denunciaron los residentes locales y la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza (SLL), y según reporta The Guardian, la maquinaria pesada eliminó incluso la capa superficial del suelo, provocando que el agua turbia del lugar fluya hacia un arroyo que alimenta el río Oulujoki.

En ese contexto, Anni Ranta, habitante de Otanmäki, explicó que tras la tala del bosque los lobos llegaron al pueblo. "Los lobos entraban al pueblo porque todos los animales salvajes se habían marchado del bosque", explicó Ranta. Además, agregó que el ruido de las obras de Google ahora cubre por completo el tranquilo entorno donde las familias de los animales vivieron durante generaciones.

Lobo gris parado sobre el tronco de un árbol en un contexto boscoso. Foto: Canva.

Los precedentes del gigante tecnológico y la investigación policial

La controversia escaló a principios de mes cuando la Autoridad Finlandesa de Licencias y Supervisión (LVV) ordenó a la compañía norteamericana detener los trabajos por no haber completado las evaluaciones de impacto ambiental requeridas por la legislación nacional.

El director de Google en Finlandia, Antti Järvinen, pidió disculpas públicas por la tala, aunque argumentó que la empresa actuó conforme al conocimiento que poseía de la normativa en ese momento.

Sin embargo, los cuestionamientos alrededor de las operaciones de la firma tecnológica se remontan a años anteriores. Un informe publicado recientemente por el diario Helsingin Sanomat, y replicado por EFE, reveló que la filial Tuike Finland Oy ya había realizado talas ilegales en 2018 y 2019 durante la ampliación de su centro de datos en Hamina, afectando el hábitat de la ardilla voladora siberiana, una especie en peligro de extinción. Además, en ese caso los documentos brindados por la empresa fueron declarados confidenciales en aquel momento.

Una persona camina junto a un cartel de Google. Foto: Rungroj Yongrit/EFE.

El impacto político de la inversión de cara a las próximas elecciones

De acuerdo con la agencia EFE, la LVV solicitó formalmente a la Policía finlandesa que investigue si la multinacional incurrió en un delito penal al incumplir de manera sistemática las normativas medioambientales del país nórdico.

La agencia informativa destacó que los proyectos actuales en Muhos y Otanmäki forman parte de la mayor inversión histórica de la compañía tecnológica en Europa, un plan que ahora enfrenta un fuerte escrutinio político y social de cara a las próximas elecciones legislativas de abril de 2027.

Con información de EFE