La arquitectura uruguaya vuelve a ganar lugar en el escenario internacional

Proyectos residenciales en Tigre, un masterplan sobre el Río de la Plata y un desarrollo de usos mixtos en Asunción llevaron al estudio uruguayo Gómez Platero a recibir distinciones en los International Architecture Awards 2026 celebrados en Atenas, Grecia. A estos reconocimientos se suma la selección de tres de sus proyectos como finalistas del World Architecture Festival (WAF), donde los equipos presentarán sus propuestas en noviembre, en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

La proyección internacional de la arquitectura uruguaya tiene antecedentes como la participación de Julio Vilamajó en el proyecto de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York o el diseño de la sede de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, de Román Fresnedo Siri, entre otros. Estas experiencias dan cuenta de una producción que históricamente ha participado de las discusiones arquitectónicas de su tiempo más allá del ámbito local.

Los concursos, premios y festivales ofrecen hoy nuevos espacios para dar continuidad a ese intercambio. Al reunir proyectos de distintas geografías y contextos, permiten contrastar respuestas a desafíos que atraviesan ciudades de todo el mundo: cómo habitamos, cómo recuperamos sectores urbanos, cómo incorporamos naturaleza y cómo diseñamos espacios educativos, de salud o edificios con programas cada vez más complejos.

Hoy, desde un país de poco más de tres millones de habitantes, los proyectos de equipos uruguayos vuelven a destacarse en algunos de los principales certámenes internacionales de arquitectura.

Proyecto RDP del estudio Gómez Platero en Buenos Aires, Argentina.

Del Río de la Plata a Atenas

Los International Architecture Awards son un certamen de alcance internacional organizado por The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design y The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Su selección reúne proyectos de arquitectura, urbanismo y paisaje evaluados por un jurado internacional.

En su edición 2026, que recibió una cifra récord de propuestas, el jurado seleccionó cerca de 190 trabajos entre más de 500 proyectos preseleccionados. Las obras reconocidas serán presentadas además en Atenas en la exposición The City and the World, que amplía la difusión de los proyectos ante una audiencia global.

En este marco, Gómez Platero obtuvo dos premios, por Habitat Future Living y RDP, en Argentina, y una mención honorífica por Link Center, en Paraguay.

Habitat Future Living, en Tigre, ganó en la categoría Multi-Family Housing. Ubicado entre la laguna y el río, el proyecto propone una forma de vivienda que articula bienestar, comunidad y contacto con la naturaleza, conectando espacios personales y colectivos.

RDP recibió un International Architecture Award en Urban Planning/Landscape Architecture. El masterplan aborda la recuperación de un extenso frente costero de Buenos Aires mediante un tejido urbano mixto y permeable que integra espacio público, vivienda, naturaleza e infraestructura. Su propuesta busca conectar la ciudad, la reserva y el Río de la Plata con una estructura capaz de adaptarse en el tiempo.

Link Center, en Asunción, obtuvo una mención honorífica en Mixed Use Buildings por una propuesta que combina programas corporativos, residenciales, hoteleros y comerciales mediante plazas, terrazas y paseos ajardinados que acompañan la topografía del terreno.

Tres proyectos finalistas en el WAF

El World Architecture Festival (WAF) reúne proyectos de distintas regiones del mundo y combina la premiación con la presentación y discusión de propuestas ante jurados internacionales. En su edición 2026 registró un récord de postulaciones y seleccionó proyectos de una amplia diversidad geográfica. Entre los estudios presentes aparecen firmas como Bjarke Ingels Group, Foster + Partners, Studio Gang y Grimshaw.

Su sistema de evaluación tiene una característica poco habitual: los equipos finalistas deben presentar y defender sus proyectos en vivo ante jurados internacionales. Esa instancia tendrá lugar en noviembre en Fort Lauderdale. Los ganadores de cada categoría pasarán posteriormente a una instancia final que definirá el World Building of the Year y el Future Project of the Year.

En esta edición, tres proyectos de Gómez Platero fueron seleccionados como finalistas: Hospital Ángeles Chihuahua, en México, en la categoría Edificios Construidos – Salud; Centro TUMO Uruguay, en Educación e Investigación; y RDP, en Argentina, en Proyectos Futuros – Diseño Urbano.

La selección reúne tres escalas y programas diferentes. Hospital Ángeles Chihuahua amplía un complejo hospitalario mexicano mediante una nueva torre que articula eficiencia operativa, tecnología y bienestar de pacientes y profesionales. Centro TUMO Uruguay plantea un nuevo modelo de espacio educativo para jóvenes, con ambientes flexibles orientados al aprendizaje creativo, la tecnología y el diseño. RDP, también premiado en los International Architecture Awards, lleva al festival una propuesta para reconstruir la relación entre Buenos Aires y su frente costero.

Proyecto Hospital Ángeles Chihuahua de Gómez Platero en Chihuahua, México.

Una tradición que encuentra nuevas formas

Aunque los territorios sean hoy diferentes, estos reconocimientos permiten observar una continuidad con la arquitectura uruguaya del siglo XX. No se trata de reproducir formas ni de establecer una genealogía directa entre generaciones, sino de reconocer una manera de abordar el proyecto: entenderlo como una respuesta específica a su contexto antes que como una fórmula.

Los proyectos seleccionados trabajan sobre problemas muy distintos: la recuperación de grandes áreas urbanas, nuevas formas de vivienda, espacios educativos vinculados a modelos de aprendizaje emergentes o edificios de salud donde la eficiencia debe convivir con el bienestar de pacientes y profesionales. Son desafíos contemporáneos que atraviesan a muchas ciudades latinoamericanas y que exigen respuestas cada vez más específicas.

Los premios internacionales no solo ofrecen una vidriera para esos proyectos, sino que también constituyen una instancia para confrontarlos con otras maneras de pensar la arquitectura. Y quizás sea allí, más que en el reconocimiento en sí mismo, donde esté lo significativo del momento actual: en la posibilidad de que ideas desarrolladas desde Uruguay participen de una discusión que hace tiempo dejó de tener fronteras.