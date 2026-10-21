Advertencia de EE.UU. sobre PCC en Uruguay: "No necesitan una base de operación para tener un efecto negativo"

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Chris Andino, advirtió este miércoles sobre la amenaza que representan grupos como el Primer Comando Capital (PCC) en la región y sostuvo que las organizaciones criminales no necesitan contar con una estructura instalada en territorio uruguayo para desarrollar sus actividades. También confirmó que Estados Unidos ya colabora en investigaciones policiales uruguayas mediante el intercambio de información y que se busca ampliar esa cooperación.

"(Grupos como el PCC) no necesitan una base de operación para tener un efecto negativo en la población", afirmó el diplomático durante una mesa con periodistas, en la que estuvo presente El País. En la instancia también participó Adam Weise, funcionario de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado.

Andino identificó al PCC como uno de los principales desafíos del crimen organizado en los países próximos a Uruguay. "El PCC tiene la mayor base instalada en la región", señaló y agregó que en los alrededores del territorio uruguayo, la organización brasileña tiene una presencia especialmente significativa.

Sin embargo, al ser consultado sobre sus actividades en Uruguay, el funcionario aclaró que no dispone de información que le permita afirmar que exista una estructura importante de la organización instalada en el país.

"No sé de una presencia importante del PCC, ni del liderazgo, ni de base de operaciones aquí en Uruguay", expresó. Igualmente, advirtió que la ausencia de una estructura formal no descarta la existencia de personas vinculadas a la organización o de actividades relacionadas con ella.

Explicó que las organizaciones criminales cuentan con distintos grados de vinculación entre sus integrantes y colaboradores, lo que "dificulta establecer con precisión el alcance de su presencia en un territorio".

La estrategia contra los grupos criminales

Las declaraciones surgieron durante una conversación sobre el nuevo programa de cooperación de US$ 6,5 millones que Estados Unidos anunció para fortalecer el combate al crimen organizado en Uruguay.

Weise explicó que Estados Unidos mantendrá sus programas regionales de cooperación, pero que el nuevo esquema bilateral permitirá desarrollar "proyectos adaptados específicamente a las necesidades de Uruguay", sin que deban involucrar a otros países. "Si hace sentido para Uruguay, lo hacemos con Uruguay y ya", señaló.

Consultado por El País sobre la designación estadounidense del PCC como organización terrorista y la incidencia de esto en la cooperación regional, Andino afirmó que "existe coincidencia con el gobierno uruguayo y los demás países de la región en que la delincuencia organizada constituye una de las principales amenazas para la seguridad".

"Se necesita una red para combatir a una red", expresó al destacar la importancia de profundizar el intercambio de información entre las agencias de seguridad de distintos países.

El funcionario explicó que la estrategia de cooperación no está diseñada para combatir a una organización determinada, sino para fortalecer las capacidades de las autoridades frente a distintas estructuras criminales.

"Los nombres cambian, pero los verbos no", sostuvo, y dijo que las organizaciones pueden transformarse o adoptar nombres distintos, mientras mantienen modalidades delictivas similares.

El diplomático también confirmó que agencias estadounidenses ya colaboran con las autoridades uruguayas en investigaciones concretas. "La colaboración en casos puntuales ya existe", afirmó y explicó que la Policía uruguaya puede consultar a organismos como la DEA para obtener información sobre personas investigadas que figure en sus bases de datos internacionales.

Además Agentes de la DEA y el FBI en Uruguay Esta semana se encuentran en Uruguay diez funcionarios estadounidenses pertenecientes a distintas agencias de seguridad, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y el Servicio Secreto. La delegación mantuvo el martes una reunión de más de una hora con el ministro del Interior, Carlos Negro, y su equipo. Además, sus integrantes vienen desarrollando encuentros con dependencias de la Policía, Prefectura, Fiscalía y el Ejército. El objetivo es "conocer las necesidades de las instituciones uruguayas y comenzar a determinar qué proyectos serán priorizados dentro del nuevo programa bilateral de cooperación", explicó Andino. También aseguró que los recursos anunciados representan "el comienzo de un proceso de colaboración de largo plazo" y que todavía se están definiendo las iniciativas específicas que recibirán financiamiento. Confirmó que la DEA mantiene un funcionario dedicado especialmente a los asuntos uruguayos que trabaja desde Buenos Aires y visita el país una semana por mes, además de mantener contacto permanente con las autoridades locales. Sobre las principales áreas de trabajo, el diplomático mencionó el fortalecimiento del intercambio de información, la vigilancia de las rutas utilizadas por el narcotráfico y la necesidad de mejorar las capacidades para investigar las actividades de las organizaciones transnacionales. Identificó al Puerto de Montevideo como un punto relevante para la estrategia de seguridad. "Si tuviera que apostar, para mí el enfoque en el puerto es clave", afirmó. Finalmente, sostuvo que Uruguay todavía "está a tiempo" de fortalecer sus capacidades antes de enfrentar escenarios más complejos de violencia criminal. Tras referirse a las cifras recientes de homicidios, consideró que la violencia en el país "todavía no es generalizada" y que invertir ahora en cooperación permitirá prepararse para amenazas futuras.