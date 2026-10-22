Dos adolescentes fueron rescatados tras ser abandonados por sus padres en los Alpes: tenían hipotermia grave

Dos adolescentes debieron ser rescatados de los Alpes luego de que sus padres los abandonaran en un refugio que se encontraba cerrado hacía una semana. Los padres de los jóvenes de 13 y 16 años los enviaron a continuar el camino por su cuenta a 2300 metros de altura y sufrieron graves síntomas de hipotermia.

Ocurrió el pasado domingo 18 de octubre, cuando la familia de nacionalidad alemana realizaba una excursión por el Tirol del Sur, la región montañosa situada en el extremo norte de Italia, en la provincia de Bolzano, en la frontera con Austria y Suiza.

El recorrido había iniciado en Toblach, un pueblo alpino conocido por su acceso directo a los picos conocidos como Las Tres Cimas de Lavaredo, donde se encuentra una conocida estación de esquí.

La familia había subido a los 1000 metros de altura cuando los padres decidieron terminar el recorrido y dejar que sus hijos continuaran hasta el refugio Bonnerhütte, ubicado en los montes de Villgraten, a 2340 metros, reportó los medios alemanes Südtirol y NTV.

Sin embargo, cuando los jóvenes llegaron -sin la compañía de sus padres-, se encontraron con que las puertas estaban cerradas. El refugio no abría hacía una semana por el fin de temporada. Los adolescentes se quedaron en la zona para intentar pasar la noche a la intemperie a pesar de las terribles condiciones climáticas.

Alpes suizos. Foto: Gian Ehrenzeller.

Temperatura baja abruptamente en otoño

En particular, en otoño, las temperaturas suelen bajar brutalmente y a rápida velocidad durante la noche. Uno de ellos llegó a tener náuseas y vomitar debido al frío.

Aguantaron hasta la 1 de la madrugada, cuando llamaron a sus padres, que contactaron a los servicios de emergencia. El mensaje llegó al equipo de rescate de montaña del valle de Alta Pusteria, que se dirigió de inmediato al refugio.

Los jóvenes fueron encontrados con hipotermia y trasladados en ambulancia a un hospital de la comuna de San Cándido, en Italia. Posteriormente fueron dados de alta.

El diario local Dolomiten reveló que los adolescentes llevaban botas de montaña, pero no tenían la ropa adecuada para la excursión, que había comenzado el sábado y terminó con el rescate el domingo a la madrugada.

Los padres habían accedido a que los jóvenes pasaran la noche en el refugio porque consideraban que tenían suficiente experiencia. Sin embargo, no consultaron los horarios de apertura ni acompañaron a sus hijos hasta la zona segura. “Afortunadamente este tipo de incidentes son poco frecuentes”, reportó el portavoz del servicio de rescate a Dolomiten, quien también calificó de “gran imprudencia” a la actitud de los padres.

La Nación/GDA