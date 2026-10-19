Protestas en Francia: pareja se vuelve viral por beber y fumar mientras arden las calles de París

Francia sigue conmocionada por las escenas de caos vividas el sábado y, en menor medida, el domingo por la noche, luego de los fuertes disturbios y saqueos cuyas imágenes dieron la vuelta el mundo.

Justo durante esos días más álgidos, que pusieron contra las cuerdas al gobierno del presidente Emmanuel Macron, algunos locales y turistas decidieron continuar con sus rutinas habituales y llamaron la atención de usuarios en redes sociales.

El sábado por la noche, una pareja fue vista en París, cerca del Arco de Triunfo, tomando un trago, fumando y conversando tranquilamente en las mesas exteriores de un restaurante, mientras al fondo ardían hogueras, circulaban patrulleros policiales y se oía el eco de los disturbios.

A striking contrast on the streets of Paris: A couple sits sipping drinks at an outdoor café as flames burn just steps away. The moment was captured Saturday near the Arc de Triomphe, on the outskirts of rioting that erupted during demonstrations over rising prices, inequality and public spending. Video shows the pair continuing their conversation as a burning trash bin lights up the background. — Fox News (@FoxNews) October 19, 2026

Una escena similar ocurrió más temprano, de día, cuando una mujer decidió que los cortes de calles, el humo y las calles atestadas de gente, no eran excusa para no salir a trotar. A su paso, los manifestantes volteaban incrédulos.

A determined jogger was seemingly unfazed by the ongoing rioting in Paris as she opted to run directly through the chaos on Saturday. Read more: https://t.co/3iM5c2FTRW https://t.co/PX77tz0SqQ — ABC News (@ABC) October 19, 2026

También se volvió viral el video de dos turistas, grabadas desde un balcón, que llegaron a París con dos grandes maletas y parecían buscar una ubicación en sus celulares. Intentaron cruzar una avenida completamente tensionada por las protestas.

"Turisteando"



Por lo que le pasó a estas dos turistas que eligieron ir a pasar unos días de vacaciones a Paris. pic.twitter.com/hCaJinD9Wh — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 19, 2026

Pero una de las imágenes que más replicó en Uruguay fue la de un joven vistiendo una camiseta de Peñarol, caminando con calma al mismo tiempo que decenas de manifestantes con tapabocas corrían de la represión policial.

FRANCIA ARDE. DESDE LA REVOLUCIÓN FRANCESA NO HAY TANTO CAOS EN SUS CALLES...Y EL TIPO??? MANSO... PEÑAROL.. PEÑAROL!!! https://t.co/0sSn2xeK1Z — Juan Ramón Rodríguez Puppo (@rodriguezpuppo) October 19, 2026

Protesta por "alto costo de vida"

Para frenar esta "violencia desenfrenada", en palabras de Macron, las autoridades decretaron toques de queda parciales en varias ciudades como París, Lille y Lyon, donde durante la noche no podrán circular los habitantes o, en algunos casos, los menores no acompañados.

En la capital, los habitantes de las zonas más afectadas por los disturbios y saqueos, como la plaza de la República y el sector comercial de Les Halles, no podrán circular por las calles entre las 23:00 de este lunes y las 06:00 del martes.

La prefectura de policía prohibió además manifestar durante la noche en zonas como la plaza de la República, donde se registraron el fin de semana choques con las fuerzas de seguridad. El anuncio llegó cuando decenas de personas, en su mayoría jóvenes, se encontraban en el lugar, vigiladas por la policía.

Manifestantes frente a contenedores y muebles incendiados durante una manifestación de estudiantes de secundaria en París. el 6 de octubre de 2026. Foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

El estallido de violencia se produjo en el marco de una multitudinaria protesta contra el alto costo de la vida convocada el sábado a través de la redes sociales y vinculada al movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019.

Los chalecos amarillos también anunciaron nuevas manifestaciones el próximo sábado, en la línea de la movilización que impulsaron el 17 de octubre.

Los disturbios revelan "hasta qué punto será difícil para un gobierno aplicar las reducciones de gasto" que los mercados consideran "necesarias para reducir el déficit", aseguró Neil Wilson, analista de Saxo Markets.

El gobierno, en minoría, busca aprobar ante el Parlamento un fuerte ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (60.780 millones de dólares) en 2027.

Con información de AFP