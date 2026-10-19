Donald Trump aseguró que los migrantes "han tomado" Francia tras disturbios y pidió "cerrar fronteras rápido"

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este lunes que los migrantes "han tomado" Francia y recomendó al país cerrar las fronteras "rápido".

"Los migrantes han tomado Francia. ¡Deben CERRAR LAS FRONTERAS, RÁPIDO!", indicó en su red social, Truth Social.

Posteo de Trump en Truth Social. Foto: captura de pantalla.

El líder republicano no ofrece más contexto a su mensaje, pero su plataforma se hace eco hoy también de publicaciones de otros usuarios sobre los altercados que ha registrado Francia en los últimos días.

"Francia hoy podríamos ser nosotros si dejamos que la izquierda recupere el poder", señala una de esas publicaciones, que muestra a un joven puño en alto y con la cara tapada.

El mensaje de Trump llega después de una jornada de movilización que el 17 de octubre derivó en Francia en escenas de violencia urbana, incendios, destrozos y saqueos en varias ciudades del país, con incidentes especialmente graves en París, Lyon, Marsella y Lille.

Incendio en el ayuntamiento de Limoges durante protestas contra el costo de vida en Francia. Foto: AFP

Los detenidos por participar en los altercados ascienden a 2.000, mientras que 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, según un balance todavía provisional.

La movilización social del sábado en Francia fue convocada contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, movilizó a colectivos diversos en distintas partes de Francia, y derivó en enfrentamientos y daños materiales en varias ciudades.

Decretan toque de queda

Las autoridades francesas decretaron este lunes un toque de queda parcial y prohibieron manifestar en los barrios del centro de París más afectados por los disturbios y saqueos del fin de semana, anunció la prefectura de policía.

Los habitantes no podrán circular entre las 23:00 y las 06:00 de la madrugada del martes ni podrán manifestar a partir de las 20:00 hasta esa hora en los sectores afectados, entre ellos la plaza de la República, donde actualmente se encuentran decenas de personas vigiladas por la policía.

"Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia", declaró tras una reunión interministerial el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, quien indicó que el Ministerio del Interior comunicará una "cartografía bastante precisa" de las zonas afectadas a lo largo de la tarde.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, observa antes de una reunión interministerial de crisis en el Ministerio del Interior en París el 19 de octubre de 2026, dos días después de los disturbios y saqueos ocurridos al margen de las protestas a nivel nacional contra el "alto costo de la vida". Foto: JULIEN DE ROSA/AFP fotos

Lecornu no descartó la necesidad del estado de emergencia si fuese necesario y advirtió de que "bajo ningún concepto se tolerará que (los saqueos) se instalen".

"Es un milagro que no haya habido víctimas mortales", ahondó el primer ministro, quien incidió en culpar a "la extrema izquierda" de los desórdenes y disturbios producidos durante el día y "a la delincuencia general" los ocurridos durante la noche.

Asimismo, alertó de que el Gobierno está poniendo en marcha "una respuesta penal masiva" tras los pillajes y saqueos en numerosos comercios en Francia.

Con información de AFP y EFE