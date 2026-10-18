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Trump atribuye las protestas a la inmigración, afirma que "Francia está en llamas" y exige cerrar fronteras

El presidente estadounidense afirmó en Truth Social que la inmigración destruyó a Francia tras las protestas y pidió al país europeo endurecer sus normas y cerrar fronteras antes de que sea tarde.

18/10/2026, 10:36
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Incendio en el ayuntamiento de Limoges durante protestas contra el costo de vida en Francia.
Incendio en el ayuntamiento de Limoges durante protestas contra el costo de vida en Francia.
Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó el domingo la inmigración con los disturbios ocurridos en la víspera durante una ola de manifestaciones en Francia e instó al país a endurecer sus normas migratorias.

"¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande", afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. "¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!".

Francia se recuperaba el domingo de los graves daños causados por las protestas del día anterior, que dejaron un ayuntamiento histórico incendiado en el sur del país y 1.800 detenidos, aumentando la presión sobre el presidente Emmanuel Macron a seis meses de las elecciones.

La publicación de Trump se produce tras comentarios similares del vicepresidente JD Vance el sábado.

"Los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia y otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron cuestiones fundamentales de asimilación y compatibilidad. Se les advirtió que esto conduciría a esto y no escucharon", escribió Vance en Twitter.

Un manifestante sostiene una cruz con la inscripción «el amor triunfará» junto a un surtidor de gasolina, durante una protesta contra el «alto costo de la vida» en la plaza de la República, en París, el 17 de octubre de 2026. La movilización, convocada a nivel nacional, reunió a diversos grupos que expresaban su descontento: antiguos «chalecos amarillos», estudiantes de secundaria y universitarios, activistas climáticos e incluso agricultores. Tras semanas de protestas estudiantiles, Francia se enfrenta el 17 de octubre de 2026 a manifestaciones más amplias en todo el país debido al costo de la vida, lo que augura un periodo de seis meses potencialmente tenso de cara a las elecciones presidenciales. Una fuente policial indicó a la AFP que las autoridades estimaban una participación de cerca de 200 000 personas, de las cuales 40 000 se concentraron en París. (Foto de Kiran RIDLEY / AFP)
París. Manifestante sostiene una cruz con la inscripción “el amor triunfará” contra el alto costo de la vida.
Foto: AFP fotos

"Rezo para que Francia, un hermoso país con gente maravillosa, detenga esta locura antes de que más de sus monumentos se quemen", añadió.

Vance, considerado un posible candidato presidencial republicano para las elecciones de 2028, también estableció una conexión con los comicios legislativos de mitad de mandato en su país del 3 de noviembre, donde no se prevé que su partido obtenga buenos resultados.

AFP

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