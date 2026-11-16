El papa León XIV cerró este lunes su emotiva gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, al ritmo de una agenda muy exigente que muchos dudaban que pudiera completar un mes después de su operación de pulmón.

La parada final fue en el país donde vivió casi dos décadas y se nacionalizó. En una multitudinaria misa en Lima, expresó: "¡Muchas gracias a todos! Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro".

Entre gritos de fervor, cerca de un 1,5 millones de fieles, según el Vaticano, recibieron al papa en la base área de Las Palmas.

Fieles en misa de León XIV en Lima, Perú, el 16 de noviembre de 2026. CONNIE FRANCE/AFP fotos

Un decenario -pulsera de devoción católica- fue arrojado desde el público e impactó en su ojo cuando llegaba a bordo del papamóvil. Pero eso no alteró el tono de su discurso ni su humor.

"Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa", dijo Robert Prevost durante su homilía, bajo un intenso calor. "Quiero (...) asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!", dijo a manera de despedida del país que días antes llamó "mi patria". El público explotó en aplausos.

León XIV en misa en Lima, Perú, el 16 de noviembre de 2026. SIMONE RISOLUTI/AFP fotos

"Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita", añadió León XIV.

Y cerró: "He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes (...)¡Que Dios te bendiga, mi Perú! ¡Que María te cubra con su manto!".

Los mensajes de León XIV en la región

Durante su gira, el líder de los 1.400 millones de católicos pronunció discursos contundentes. En Uruguay, abordó algunos de los principales desafíos de la sociedad actual, desde el avance de la inteligencia artificial hasta la violencia, la desigualdad y la pérdida de presencia de la religión en la vida cotidiana.

Papa León XIV habla en Casavalle. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En Argentina presionó a dirigentes políticos como el argentino Javier Milei, al insistir en que el crecimiento debe beneficiar a todos y hablar en defensa de los ancianos y las personas con discapacidad.

En ese país convocó en total a unas 6 millones de personas en misas. Las de Buenos Aires y Luján, con más de 2,5 millones cada una, se convirtieron en las mayores de su papado hasta el momento.

El papa León XIV pronuncia un discurso junto al presidente de Argentina, Javier Milei, durante una ceremonia en el Palacio de la Libertad en Buenos Aires el 8 de noviembre de 2026. Foto: TIZIANA FABI/AFP

En su regreso a Perú, al igual que en Argentina, se reunió con víctimas de abusos por parte del clero, entre ellas algunas vinculadas a la disuelta sociedad católica Sodalitium Christianae Vitae. Llamó a responder con una "reparación".

En Pucallpa, denunció que la destrucción del medio ambiente amenazaba tanto a la selva tropical como a las personas que dependen de ella. "El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente", dijo. "La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", agregó.

Papa León XIV saludando a los líderes indígenas durante una misa en el Complejo Deportivo Regional Ucayali en Pucallpa, Perú, el 15 de noviembre de 2026. Foto: SIMONE RISOLUTI/AFP

Con información de EFE y AFP