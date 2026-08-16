Hoy arranca la campaña electoral en Brasil con “empate técnico” entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

La campaña para las elecciones presidenciales en Brasil arranca hoy domingo marcada por interferencias externas y una fuerte polarización interna, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro técnicamente empatados de cara a una eventual segunda vuelta.

Lula empezará la carrera por la reelección en su cuna política, en São Bernardo do Campo, a las afueras de São Paulo, desde donde encabezó un combativo movimiento obrero en plena dictadura militar (1964-1985).

El hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro dará su primer mitin en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, bastión político de su familia.

Como ya ocurrió en 2018 y 2022, el pleito se perfila como un pulso entre el progresismo que abandera Lula, única opción viable de la izquierda a sus 80 años, y la extrema derecha que encarna el bolsonarismo, comandado por Flávio, ungido por su padre como su sucesor. No obstante, la ausencia de Jair Bolsonaro, inhabilitado, condenado y preso por golpismo, ha fragmentado el campo conservador con la aparición de nuevos candidatos que intentan erigirse en el principal adversario de Lula con miras a los comicios de octubre.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. AFP

Estos son: el agitador ultra Renan Santos, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, ligado al sector agropecuario, y el empresario Romeu Zema, exgobernador de Minas Gerais.

Con todo, ninguno llega al 5 % de las intenciones de voto, según la encuesta publicada el viernes por la firma Quaest, que prevé una segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro. En ese hipotético balotaje, Lula aparece con 43 % y Flávio, con 40 %, es decir, ambos están empatados técnicamente dentro del margen de error, que es de dos puntos. Un 4 % se mantiene indeciso, lo que puede ser crucial para definir la contienda.

Según el politólogo Claudio Couto, profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV), ese grupo de indecisos suele estar compuesto por mujeres, electores de clase media y aquellos que se declaran independientes.

Lula dará inicio a su campaña en el Estadio Primero de Mayo, en São Bernardo do Campo, el mismo lugar donde se forjó como líder sindical y plantó la semilla del Partido de los Trabajadores (PT), que fundó en 1980. El PT ha organizado caravanas de militantes en varios puntos del país y espera que “cerca de 20.000 personas” arropen al antiguo tornero mecánico.

El jefe de Estado, en busca de su cuarto mandato no consecutivo, pretende destacar los datos económicos de su actual gestión, con un crecimiento medio del 2%, desempleo en mínimos históricos y aumento de la renta per cápita, y exaltar la soberanía nacional en medio de las interferencias externas de Estados Unidos y Argentina.

Flávio Bolsonaro ofrecerá su primer mitin en Copacabana, donde su padre acostumbraba a movilizar a sus acólitos. El senador de 45 años ha llamado a sus seguidores a participar en el acto con los colores de la bandera brasileña. “Están viendo que todo el mundo está contra mí porque el sistema sabe que soy el único que puede cambiar las cosas de verdad (...) Estoy arriesgando mi propia vida para sacar a Brasil del rojo”, dijo ayer sábado en sus redes sociales.

Flávio considera que Lula representa un modelo “agotado” y apuesta por repetir la receta de su padre: menos Estado, alineación con EE.UU. y mano dura contra el crimen organizado. (ver abajo)

El presidente de EE.UU., Donald Trump junto a su par de Brasil, Lula Da Silva, en las afueras de la Casa Blanca. Foto: @LulaOficial

Trump

Lula afirmó que está gestionando una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para poder decirle directamente que no se inmiscuya en los asuntos de Brasil, especialmente en sus elecciones. “Estoy intentando un contacto con él, cara a cara, para decirle que no se meta en los negocios de Brasil, especialmente en las elecciones. Si se meten, van a perder”, afirmó el mandatario en una entrevista a los pódcast ‘Não Inviabilize’ y ‘As Cunhãs’ el viernes.

Lula afirmó que cualquier otro país que quiera dar opiniones sobre las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil “va a perder”, al acusar a la Administración Trump de intromisiones para apoyar a su principal adversario en los comicios, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

“A pesar de los traidores de la patria y de que el hermano de mi adversario (Eduardo Bolsonaro) vive en Estados Unidos diciendo mentiras e infamias de Brasil, vamos a derrotarlos y a defender nuestra soberanía”, dijo.

Estados Unidos anunció el mes pasado la imposición aranceles adicionales del 25 % y del 12,5 % sobre diferentes productos brasileños con base en informaciones falsas como que Brasil no combate la deforestación o que tolera el trabajo esclavo.

Fachada de la estatal Petrobras en Río de Janeiro. Foto: AFP

Anuncian una alianza entre Pemex y Petrobras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una videollamada esta semana con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que hablaron sobre la colaboración entre las petroleras de ambos países, Pemex y Petrobras. “Hablamos sobre los importantes avances conjuntos en materia de comercio, así como la colaboración entre Pemex y Petrobras”, escribió Sheinbaum en redes sociales.

El 7 de agosto también se informó que Petrobras y Pemex, que en junio firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, negociaban un segundo acuerdo para actuar conjuntamente en las áreas de refino y venta de combustibles. Esto ocurre ante la incertidumbre generada desde el regreso al poder de Trump en EE.UU. y por la crisis mundial del transporte del petróleo. EFE

Duras penas ante delitos

Entre las medidas que Flávio Bolsonaro incluye en su programa electoral, destacan la reducción de la mayoría de edad penal de 18 a 16 años de edad, sanciones a partir de los 14 años por delitos graves, la implementación de la castración química para violadores de menores de edad y la edificación de cinco penales federales de máxima seguridad bajo el mismo modelo aplicado por el presidente Bukele en El Salvador.

Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, y el expresidente Jair Bolsonaro. Foto: O Globo GDA