“Europa da un mensaje poderoso al mundo” y premia a Corte Penal Internacional en medio de tensiones con EE.UU.

El Parlamento Europeo otorgó ayer jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI), un reconocimiento que tiene una “importancia especial” tras las sanciones estadounidenses a una institución que “debe ser libre”, dice la resolución.

Este galardón, dotado con 50.000 euros y que reconoce la labor de personas, grupos y organizaciones que han contribuido de forma destacada a la protección de la libertad de pensamiento, llega semanas después de que la jueza sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, que ejerció como magistrada de este órgano, ganara el Premio Nobel de la Paz 2026.

La CPI, en voz de su presidenta, la japonesa Tomoko Akane, sostuvo que el premio llega “en un momento en el que la Corte y sus funcionarios afrontan desafíos sin precedentes”, en referencia a las sanciones estadounidenses impuestas el pasado 9 de octubre.

La magistrada consideró que el Sájarov tiene “una importancia especial” porque reafirma el valor de las instituciones judiciales independientes y de “quienes trabajan para defender el derecho internacional”.

La jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI). Foto: AFP

También subrayó la necesidad de mantener la cooperación y el apoyo internacionales para que la CPI pueda “cumplir su mandato de manera independiente e imparcial, al servicio de la justicia y de las víctimas de los crímenes más graves”.

El pasado 9 de octubre, Estados Unidos anunció sanciones contra la CPI, tras adoptar medidas similares contra numerosos jueces y fiscales, incluida Akane, en respuesta a investigaciones que afectan a Israel por presuntos crímenes en la Franja de Gaza durante la guerra contra la organización terrorista Hamás.

El gobierno de Trump ha prometido desmantelar a la corte “ladrillo por ladrillo” en represalia por su orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Durante el anuncio oficial del premio a la CPI, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, recordó que la Unión Europea (UE) “se construyó sobre el respeto al multilateralismo y las instituciones internacionales. Destacó por ello que el premio reconoce “el importante trabajo realizado (por la corte) para garantizar el respeto del derecho y la justicia a escala internacional”.

Mandatario. El presidente Trump empuja un ”cese al fuego energético” en la guerra entre Rusia y Ucrania, y la UE apoya la iniciativa. Foto: AFP fotos

La UE ya dio su respaldo a la CPI de cara a las sanciones estadounidenses, que entrarán en vigor en seis meses, y ha dicho que está “lista para tomar cualquier medida necesaria” para asegurar que la corte siga funcionando.

Desde su creación en 1988, y bautizado en honor del disidente soviético Andréi Sájarov, este galardón, que se entregará el 16 de diciembre en Estrasburgo (Francia), lo han recibido personalidades como el sudafricano Nelson Mandela, la joven activista paquistaní Malala Yousafzai, la plataforma española ¡Basta Ya! y opositores al régimen cubano como las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas.

Otros ganadores recientes del premio Sájarov son la opositora venezolana María Corina Machado, también Nobel de la Paz 2025, el fallecido disidente ruso Alexéi Navalni -murió en la cárcel- y el pueblo ucraniano.

La CPI, corte con sede en la ciudad de La Haya, fue una de las tres finalistas de este año para el Premio Sájarov, junto al líder opositor de Tanzania, Tundu Lissu, y las hermanas gemelas Taraneh y Romina Rahimi, en representación de los perseguidos por el régimen iraní.

Palestinos desplazados caminan junto a tiendas de campaña y edificios destruidos en Gaza. Foto: AFP

Los candidatos son nominados por grupos políticos en la UE y el ganador es escogido por los eurodiputados.

Lissu, jefe del partido opositor tanzano Chadema, fue detenido en abril de 2025 y se expone a la pena de muerte si es condenado por traición, por supuestamente incitar a boicotear las elecciones del año pasado.

De las gemelas Rahimi, de 21 años, Taraneh fue sentenciada a muerte y Romina a 36 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales en Irán a inicios de año. EFE, AFP

“Europa da un mensaje poderoso al mundo”

Los titulares de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, celebraron el premio Sájarov a la CPI. “Para las víctimas de los crímenes más graves del mundo, la justicia significa una voz. La CPI debe ser libre para llevar a cabo su misión, de manera independiente y sin presiones ni intimidaciones”, dijo Von der Leyen. Y Costa señaló que el galardón “envía un mensaje poderoso al mundo: Europa mantiene su firme apoyo al derecho internacional, la lucha contra la impunidad y la rendición de cuentas por los delitos más graves”.