El primer ministro israelí promueve campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo ayer domingo que habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre su campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), antes de su viaje hoy lunes a Washington, durante el que se reunirá con Donald Trump.

“Anoche hablé con el secretario de Estado Marco Rubio, y me reiteró la intención de Estados Unidos de actuar con firmeza contra esta organización (la CPI)”, dijo Netanyahu al inicio de la reunión de su Gabinete, según un comunicado de su Oficina. En el texto, Netanyahu alega que esta corte global “pone en peligro la justicia en el mundo” y limita la seguridad de los países “a las decisiones de funcionarios corruptos en La Haya”, además de invitar a otros países a que sigan la iniciativa estadounidense.

Netanyahu viajará hoy a Washington, por invitación del presidente Trump, donde acudirá al funeral del senador Lindsey Graham y charlará con el presidente “sobre todos los temas de la agenda, incluida la situación en Irán”, dijo el mandatario. El encuentro entre Netanyahu y Trump, el primero cara a cara entre ambos líderes desde el inicio de la guerra conjunta contra Irán a finales de febrero, se produce en medio de una escalada de las hostilidades entre Washington y Teherán, con Tel Aviv en alerta, aunque ahora entraron una especie de pausa.

Sobre la destitución el viernes del hasta entonces fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, por presunta conducta sexual indebida, Netanyahu insinuó que el depuesto fiscal emitió órdenes de arresto contra él y el exministro de Defensa Yoav Galant por presuntos crímenes de guerra, a fin de desviar la atención de sus propias fechorías. “Hizo esto para desviar la atención, para congregar a su alrededor a todos los que odian a Israel y, en esencia, para crearse una coraza protectora. Esa coraza se ha abierto y también ha expuesto su verdadera motivación, y la injusticia y la profunda corrupción que existen no solo en la Fiscalía, sino en toda la Corte Penal Internacional en su conjunto”, arengó el mandatario. Además de arremeter contra Karim Kham, Netanyahu confirmó que asistirá a la Asamblea General de la ONU pese a la oposición del alcalde de Nueva York.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Foto: AFP

La CPI, con sede en La Haya, emitió en 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza en el marco de la ofensiva israelí llevada a cabo en represalia por el ataque del grupo terrorista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.

Sobre esta base, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llamó a las autoridades estadounidenses a detener a Netanyahu si acudía a la cita anual de la ONU en septiembre, aunque reconoció luego que no tenía tal autoridad.

En otros asuntos, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó ayer un programa piloto para restablecer la gestión de recursos básicos en una zona del sur de Gaza, supervisado en el terreno por los organismos de la Junta de Paz del presidente, recogieron medios israelíes. El objetivo es establecer en las próximas semanas una ‘zona humanitaria’ piloto en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza, controlada por el Ejército de Israel, según el diario israelí Yedioth Ahronoth. La creación de este espacio implicaría el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización estipulada en el acuerdo de tregua.

La medida fue aprobada por el Gabinete de Seguridad de Israel, compuesto por miembros del Gobierno y altos cargos del estamento de seguridad nacional. Un alto funcionario israelí declaró que el cuerpo de la Fuerza Internacional de Estabilización que entrará al enclave estará compuesto por “200 representantes de países amigos (de Israel) como Uganda o Marruecos”. EFE, AFP

