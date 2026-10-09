Premio Nobel de la Paz 2026: la jueza sudafricana Navi Pillay fue galardonada por el Comité Noruego

El premio Nobel de la Paz fue otorgado este viernes a Navanethem "Navi" Pillay, de Sudáfrica, una jurista defensora del derecho internacional y los derechos humanos, según informó el Comité Noruego del Nobel, que dijo haberle otorgado el prestigioso galardón por "promover la paz y el derecho internacional".

"La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo.

A sus 85 años, Navi Pillay presidió entre otros la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Actualmente ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio.

El presidente del Comité del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, muestra un teléfono móvil con una imagen de Navanethem "Navi" Pillay, a quien se le otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 en el Instituto Nobel en Oslo, Noruega, el 9 de octubre de 2026. Foto: JAVAD PARSA/AFP

"Quizá comparta el premio con Trump", bromea la nueva Nobel de la Paz

"Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump", bromeó Navi Pillay, tras enterarse, en medio de las ovaciones, de que había ganado el premio Nobel de la Paz.

Esta reacción fue captada por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en Núremberg y publicada en la red social X.

El año pasado, el presidente Donald Trump expresó que él se merecía ganar el premio Nobel de la Paz. Este le fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien después de recibirlo le entregó su medalla de oro al mandatario estadounidense, al considerar que él la merecía, sin recibir sin embargo su apoyo político a cambio.

Navanethem "Navi" Pillay, ganadora del premio Nobel de la Paz. Foto: WIKUS DE WET/AFP

Navy Pillay, abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, que llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014), domina el arte de los casos difíciles.

Su carrera la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando por la Corte Penal Internacional (CPI).

En 2024 la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, y contra varios miembros del movimiento islamista palestino Hamás ya fallecidos.

Washington considera que es una institución "politizada", y en la pasada Asamblea General de la ONU, en setiembre, el presidente Trump pidió a todos los países miembros "retirarse oficial e inmediatamente".

Ella lamenta que la tilden de "antisemita". En las redes sociales hay llamados pidiendo a Estados Unidos que la sancione, como hizo Washington con una relatora de la ONU, con jueces de la CPI y con algunas ONG palestinas.

Comité Nobel dice que la Justicia internacional está "bajo ataque"

En el marco de este galardón, el Comité Nobel Noruego dijo este viernes que decidió premiar a Navi Pillay en un momento en que la Justicia internacional "está bajo tremenda presión y sus instituciones bajo ataque".

El presidente del comité afirmó que se está observando actualmente un giro hacia un poder que se ejerce "en detrimento de los marcos legales y el respeto global al derecho y la justicia".

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

AFP