Trump y Silicon Valley detrás del regreso de Huang a Nvidia: las claves del caso que sacudió la industria de la IA
Tras el escándalo por supuesto espionaje, el empresario nacido en Taiwán y uno de los principales cerebros detrás de la Inteligencia Artificial fue restituido como CEO de la compañía californiana.
Desde Steve Jobs hasta Elon Musk, Silicon Valley ha apoyado a fundadores de empresas considerados irremplazables. Jensen Huang se convirtió en el ejemplo más reciente, cuando inversionistas y ejecutivos se movilizaron para lograr su regreso como CEO de Nvidia. La idea suele apoyarse en la creencia de que las compañías prosperan cuando sus fundadores permanecen al frente de la gestión.
El escándalo de presunto espionaje que provocó la partida de Huang de Nvidia fue visto por un influyente sector de la industria tecnológica como una amenaza a esa filosofía, que no debía aceptarse como un hecho consumado.
La campaña para lograr el retorno de Huang comenzó apenas unas horas después de su renuncia, el 12 de noviembre. La encabezaron inversionistas y ejecutivos con importantes intereses en el auge de la inteligencia artificial (IA), varios cercanos al presidente estadounidense Donald Trump.
La iniciativa tuvo éxito ayer, cuando el consejo de administración de Nvidia reincorporó a Huang once días después de aceptar su dimisión y seis días después de que el presidente del directorio de la empresa afirmara ante inversionistas que la compañía “no tenía intención de reinstaurar a Jensen como director ejecutivo”.
“Se corrigió el error”, escribió Musk, quien llegó a comparar la destitución de Huang de Nvidia con expulsar a Michael Jordan de un equipo de básquetbol. En una carta abierta titulada “Apoya a Jensen”, firmada por Musk, el director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, el cofundador de Uber, Travis Kalanick, y el presidente de Y Combinator, Garry Tan, exigieron la restitución de Huang mientras se realizaba una investigación independiente.
La campaña a favor del regreso de Huang reunió más de 200.000 firmas, entre ellas miles de personas que se identificaron como empleados de Nvidia. El episodio recordó a muchos la breve destitución de Sam Altman en OpenAI, ocurrida también un mes de noviembre de 2023.
El consejo de OpenAI despidió a Altman por considerar que no había sido sincero con sus directores. Sin embargo, lo restituyó cinco días después, luego de que casi toda la plantilla amenazara con renunciar y de que Microsoft se ofreciera a contratarlo. “Huang se ha vuelto tan central para la identidad de Nvidia y para el conjunto del negocio de la IA que su salida generó incertidumbre en un período ya volátil para la industria”, explicó el analista de Emarketer Jacob Bourne.
El regreso de Huang podría ayudar a restaurar la confianza de los inversionistas, aunque la crisis recuerda al episodio de Altman en OpenAI y plantea interrogantes similares sobre la enorme influencia que ciertos líderes individuales ejercen sobre el futuro de la IA.
En 1985, la salida de Steve Jobs de Apple se consideró uno de los grandes errores del sector. Más de una década después regresó a la empresa y la llevó a niveles de éxito que pocos habían imaginado.
Pero, a diferencia de Jobs o Altman, Huang ha llegado a ser visto como algo más que el líder de una sola compañía: para muchos, el cofundador de Nvidia es un pilar del ecosistema de la inteligencia artificial estadounidense.
Bajo el liderazgo de Huang, Nvidia se convirtió en uno de los principales financiadores del ecosistema de IA, con participaciones en empresas emergentes y proveedores de servicios en la nube que compran sus productos, además de respaldar sus acuerdos para centros de datos.
A Huang se le atribuye haber mantenido cohesionada esa compleja red de relaciones. Muchos de esos acuerdos, escribió Musk en X el 14 de noviembre, eran “un apretón de manos con Jensen, no un contrato escrito”. Ahora, Huang ha vuelto para mantener unida esa red.
La intervención de Trump
El presidente Trump aseguró ayer que intervino directamente en la restitución de Huang a Nvidia. En declaraciones a la cadena CNBC, Trump dijo que estuvo “representado” en la reunión de la junta que restituyó a Huang y aseguró que el empresario “no hizo nada malo”.
“Los convencí". Logré cerrar el acuerdo (para el retorno de Huang)”, dijo el presidente, que afirmó que “la junta directiva se mostró muy razonable”.
El presidente republicano aseguró que Huang “no hizo nada malo” al mantener una relación con Alice Huang, ejecutiva de una compañía singapurense cliente de Nvidia que se cree que pudo colaborar con el Ministerio de Seguridad Estatal chino. “Llevaron a cabo una investigación bastante exhaustiva y concluyeron que él quedaba exonerado, aunque no sé qué término prefieran usar. Al fin y al cabo, su negocio consiste en vender chips”, añadió.
Trump compartió en redes sociales un meme en el que aparece Huang en una recreación del atentado que sufrió el presidente en 2024 pero en la que el empresario alza en el aire un sostén rojo en vez del puño.
La imagen es una modificación de la foto en la que Trump, con la parte derecha del rostro ensagrentada, alza el puño al aire rodeado por agentes del Servicio Secreto después de que le dispararan durante un mitin electoral el 13 de julio de 2024.
El sostén es una aparente referencia a las infidelidades que admitió haber cometido Huang, incluida con la mujer que la inteligencia estadounidense cree que espiaba para China. EFE, AFP
Un día de Euforia en Wall Street
La bolsa de Nueva York se disparó ayer lunes impulsada por los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA) tras el regreso de Jensen Huang al frente del gigante estadounidense de chips Nvidia. El índice tecnológico Nasdaq saltó un 6,51%, el S&P 500 ganó un 4,73% y el Dow Jones un 3,01%. La acción de Nvidia, por su parte, saltó un estratosférico 31,48% hasta 165,05 dólares, lo que supone una ganancia de más de 900.000 millones de dólares de capitalización bursátil en una sola sesión.
Esta es la mayor subida de Nvidia desde mayo de 2003 y hace que la tecnológica estadounidense recupere parte de las pérdidas acumuladas durante las últimas semanas.
Sin embargo, sus acciones todavía cotizan cerca de un 31% por debajo del máximo histórico de cierre de 239,24 dólares alcanzado el pasado 6 de octubre.
El rebote de Nvidia “no elimina los interrogantes sobre el negocio de la IA”, afirma el experto James Mackintosh al diario Wall Street Journal (WSJ). Señala en particular las “dudas sobre el elevado gasto en centros de datos, la financiación de clientes y la creciente competencia de otros fabricantes de chips, como AMD y Broadcom”.
Nvidia, fundada en 1993, es una de las principales beneficiarias del auge de la IA y una pieza clave para empresas como Amazon, Google, Meta y Microsoft, que invierten miles de millones en esta tecnología.
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