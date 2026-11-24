Desde Steve Jobs hasta Elon Musk, Silicon Valley ha apoyado a fundadores de empresas considerados irremplazables. Jensen Huang se convirtió en el ejemplo más reciente, cuando inversionistas y ejecutivos se movilizaron para lograr su regreso como CEO de Nvidia. La idea suele apoyarse en la creencia de que las compañías prosperan cuando sus fundadores permanecen al frente de la gestión.

El escándalo de presunto espionaje que provocó la partida de Huang de Nvidia fue visto por un influyente sector de la industria tecnológica como una amenaza a esa filosofía, que no debía aceptarse como un hecho consumado.

La campaña para lograr el retorno de Huang comenzó apenas unas horas después de su renuncia, el 12 de noviembre. La encabezaron inversionistas y ejecutivos con importantes intereses en el auge de la inteligencia artificial (IA), varios cercanos al presidente estadounidense Donald Trump.

La iniciativa tuvo éxito ayer, cuando el consejo de administración de Nvidia reincorporó a Huang once días después de aceptar su dimisión y seis días después de que el presidente del directorio de la empresa afirmara ante inversionistas que la compañía “no tenía intención de reinstaurar a Jensen como director ejecutivo”.

“Se corrigió el error”, escribió Musk, quien llegó a comparar la destitución de Huang de Nvidia con expulsar a Michael Jordan de un equipo de básquetbol. En una carta abierta titulada “Apoya a Jensen”, firmada por Musk, el director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, el cofundador de Uber, Travis Kalanick, y el presidente de Y Combinator, Garry Tan, exigieron la restitución de Huang mientras se realizaba una investigación independiente.

La campaña a favor del regreso de Huang reunió más de 200.000 firmas, entre ellas miles de personas que se identificaron como empleados de Nvidia. El episodio recordó a muchos la breve destitución de Sam Altman en OpenAI, ocurrida también un mes de noviembre de 2023.

Seguridad nacional. Jensen Huang comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos. Foto: AFP fotos

El consejo de OpenAI despidió a Altman por considerar que no había sido sincero con sus directores. Sin embargo, lo restituyó cinco días después, luego de que casi toda la plantilla amenazara con renunciar y de que Microsoft se ofreciera a contratarlo. “Huang se ha vuelto tan central para la identidad de Nvidia y para el conjunto del negocio de la IA que su salida generó incertidumbre en un período ya volátil para la industria”, explicó el analista de Emarketer Jacob Bourne.

El regreso de Huang podría ayudar a restaurar la confianza de los inversionistas, aunque la crisis recuerda al episodio de Altman en OpenAI y plantea interrogantes similares sobre la enorme influencia que ciertos líderes individuales ejercen sobre el futuro de la IA.

En 1985, la salida de Steve Jobs de Apple se consideró uno de los grandes errores del sector. Más de una década después regresó a la empresa y la llevó a niveles de éxito que pocos habían imaginado.

Pero, a diferencia de Jobs o Altman, Huang ha llegado a ser visto como algo más que el líder de una sola compañía: para muchos, el cofundador de Nvidia es un pilar del ecosistema de la inteligencia artificial estadounidense.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington D.C. Foto: AFP

Bajo el liderazgo de Huang, Nvidia se convirtió en uno de los principales financiadores del ecosistema de IA, con participaciones en empresas emergentes y proveedores de servicios en la nube que compran sus productos, además de respaldar sus acuerdos para centros de datos.

A Huang se le atribuye haber mantenido cohesionada esa compleja red de relaciones. Muchos de esos acuerdos, escribió Musk en X el 14 de noviembre, eran “un apretón de manos con Jensen, no un contrato escrito”. Ahora, Huang ha vuelto para mantener unida esa red.

La intervención de Trump

El presidente Trump aseguró ayer que intervino directamente en la restitución de Huang a Nvidia. En declaraciones a la cadena CNBC, Trump dijo que estuvo “representado” en la reunión de la junta que restituyó a Huang y aseguró que el empresario “no hizo nada malo”.

“Los convencí". Logré cerrar el acuerdo (para el retorno de Huang)”, dijo el presidente, que afirmó que “la junta directiva se mostró muy razonable”.

Una persona que pasa junto al letrero con el logotipo de NVIDIA Foto: EFE/Ritchie B. Tongo

El presidente republicano aseguró que Huang “no hizo nada malo” al mantener una relación con Alice Huang, ejecutiva de una compañía singapurense cliente de Nvidia que se cree que pudo colaborar con el Ministerio de Seguridad Estatal chino. “Llevaron a cabo una investigación bastante exhaustiva y concluyeron que él quedaba exonerado, aunque no sé qué término prefieran usar. Al fin y al cabo, su negocio consiste en vender chips”, añadió.

Trump compartió en redes sociales un meme en el que aparece Huang en una recreación del atentado que sufrió el presidente en 2024 pero en la que el empresario alza en el aire un sostén rojo en vez del puño.

La imagen es una modificación de la foto en la que Trump, con la parte derecha del rostro ensagrentada, alza el puño al aire rodeado por agentes del Servicio Secreto después de que le dispararan durante un mitin electoral el 13 de julio de 2024.

El sostén es una aparente referencia a las infidelidades que admitió haber cometido Huang, incluida con la mujer que la inteligencia estadounidense cree que espiaba para China. EFE, AFP

Un agente de comercio en el piso de la bolsa de valores de Nueva York. Foto: AFP