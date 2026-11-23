El gigante estadounidense de semiconductores Nvidia sorprendió al mundo el lunes al reincorporar a su director ejecutivo y fundador Jensen Huang, diez días después de su sonada dimisión, vinculada con un escándalo de alcance planetario que mezcla adulterio, espionaje y contrabando.

Esta es la cronología del caso:

29 de octubre: la presunta espía china

El New York Times afirma que los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que una directiva china de la empresa Megaspeed International, Alice Huang (sin parentesco con el director ejecutivo de Nvidia), actúa como espía china y mantiene una relación con Jensen Huang.

Su firma podría haber desviado a China los chips más avanzados de Nvidia, según el diario, citando fuentes cercanas a la investigación.

31 de octubre: el respaldo de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sale a defender a Jensen Huang. "Es una persona estupenda, brillante, y queremos proteger a nuestra gente brillante", dijo Trump, que admitió no conocer los detalles del caso y aseguró que Washington lo revisará "muy de cerca".

Consultado sobre si mantendría a Huang como asesor, responde: "Me gustaría decir que sí. Salvo que descubramos algo en contrario, siempre he encontrado a Jensen Huang muy íntegro", aunque lo califica de "un tema muy complejo".

Según el Times, el presidente había sido informado de esos hallazgos alrededor de un año antes. Pekín rechaza el informe y lo califica de "especulación infundada".

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (derecha), habla junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la inversión en Estados Unidos, en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 30 de abril de 2025. Foto: AFP

9 de noviembre: caen las acciones y Nvidia investiga a Huang

Jensen Huang reconoce que mantuvo una relación extramatrimonial y se disculpa tanto con su familia como con el personal de la compañía. El consejo de administración de Nvidia anuncia la apertura de una investigación independiente.

En Wall Street, la acción de Nvidia cae hasta un 8% durante la sesión, cerca de 300.000 millones de dólares de capitalización volatilizados.

"La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundada", afirma Guo Jiakun, portavoz de la diplomacia china.

Trump afirma que Jensen Huang "no tenía ni idea" de que su amante pudiera ser una espía y se solidariza con su "sufrimiento".

La empresa tecnológica y Jensen Huang están en el punto de mira en Estados Unidos por una demanda que los acusa de engaño, iniciada por un bufete de abogados de Los Ángeles.

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: Jeon Heon-Kyun/EFE.

12 de noviembre: la renuncia

Jensen Huang dimite como director ejecutivo de Nvidia con efecto inmediato. La responsable financiera, Colette Kress, asume la presidencia interina. Trump pide de inmediato que Huang sea sustituido por Tim Cook, presidente del consejo de administración de Apple.

Horas antes de la dimisión, el New York Times informa que Huang también estaba implicado en una segunda relación extramatrimonial, con una subordinada.

Pekín acusa a Estados Unidos de inventar "historias de espionaje" y de utilizarlas como pretexto para imponer un "bloqueo tecnológico" a China.

Megaspeed, con sede en Singapur, asegura que cooperará de forma "constructiva" con las autoridades estadounidenses y anuncia que solicitó una auditoría independiente.

Las autoridades de Singapur afirman que se prohibió la entrada al territorio a Alice Huang en febrero por proporcionar información falsa durante una investigación sobre la compra de servidores equipados con chips de IA de última generación.

Alice Huang. Vinculada sentimentalmente al consejero delegado de Nvidia. Foto: AFP fotos

13 de noviembre

El Congreso de Estados Unidos convoca a Jensen Huang el 3 de diciembre ante una comisión parlamentaria pública del Senado. Y a una audiencia a puerta cerrada el 1 de diciembre ante la Cámara de Representantes.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, también testificará ante el Congreso. Según el sitio Axios, Lutnick bloqueó en tres ocasiones medidas contra empresas sospechosas de desviar chips de Nvidia.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, achaca la responsabilidad al Departamento de Comercio dirigido por Lutnick. Según él, varios organismos gubernamentales, incluido su departamento, defendían "desde hace varios meses" la necesidad de bloquear las exportaciones a Megaspeed.

Pekín se opone a posibles nuevas restricciones estadounidenses sobre la venta de chips a China, que "perturban la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales".

15 de noviembre: Silicon Valley pide el regreso de Huang

Megaspeed asegura que Alice Huang dejó su puesto en la empresa a finales de agosto de 2025 y que actualmente ya no ejerce allí "ninguna función".

Elon Musk y figuras reconocidas de Silicon Valley se cuentan entre los más de 157.000 firmantes de una carta abierta que reclama el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia.

El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk. Foto: AFP fotos

16 de noviembre: EE.UU. investiga a Megaspeed

La administración Trump toma medidas destinadas a bloquear el acceso de China a los chips estadounidenses a través de países terceros, imponiendo una nueva autorización necesaria para la exportación de semiconductores estadounidenses a varios países asiáticos.

El gobierno estadounidense confirma que está investigando las exportaciones de chips de Megaspeed.

17 de noviembre: resultados récord y puerta cerrada a Huang

Nvidia anuncia que facturó más que el doble en el tercer trimestre, hasta alcanzar los 115.800 millones de dólares (+103% interanual).

Los ingresos crecen además un 20% frente al trimestre anterior y superan el consenso de analistas. Por primera vez en casi 28 años desde su salida a bolsa, la presentación de resultados no la encabeza Huang, sino Colette Kress, directora financiera y CEO interina.

Al abrir la conferencia con analistas, el presidente del directorio, Harvey Jones, afirma que la junta "aceptó por unanimidad su renuncia y no tiene intención de restituir a Jensen como director ejecutivo".

En paralelo, la empresa crea un comité del directorio sobre seguridad nacional y control de exportaciones.

20 de noviembre: Trump insiste

Trump pide a Nvidia una "segunda oportunidad" para Jensen Huang. "Me encantaría verlo de vuelta", declara el mandatario. Lo describe como "un buen hombre" que "tomó algunas malas decisiones", agrega que EE.UU. es un "país de segundas oportunidades" y le pide que ofrezca una gran disculpa y regrese.

El fiscal general de California abre una investigación contra Nvidia para determinar si la empresa engañó a sus inversores sobre el riesgo de fuga de sus chips.

La investigación busca determinar si chips avanzados o información confidencial de Nvidia llegaron a China y si la empresa engañó a los inversores y al público.

23 de noviembre: el regreso triunfal de Jensen Huang

El consejo de administración de Nvidia anuncia la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo y presidente del grupo.

Los consejeros explican que informaciones recibidas de altos funcionarios del gobierno les permitieron confiar en que su regreso no representa ningún riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director.



Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026

Trump aplaude una decisión "correcta y apropiada". Además, declara a CNBC que habló directamente con la junta directiva sobre el regreso de Huang. "No ha hecho nada malo" y está "exonerado", dice el presidente a la cadena.

con el presidente chino Xi Jinping sobre Huang. "Hablé largamente con el presidente Xi sobre Jensen Huang. Xi no lo conoce realmente. De hecho, me sorprendió que no sepa mucho sobre Jensen", declaró.

La acción de Nvidia se dispara un 29% en la apertura de Wall Street.

Con información de AFP