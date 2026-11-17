Los departamentos de Justicia y Comercio anunciaron a última hora del lunes que estaban llevando a cabo una investigación penal contra Megaspeed, una empresa de Singapur que en su día estuvo dirigida por una mujer que, según funcionarios estadounidenses, trabajaba como agente de inteligencia china mientras mantenía una relación extramarital con el director ejecutivo de Nvidia.

El anuncio parecía ser un intento de contrarrestar las críticas de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, tardó en investigar a Megaspeed. Esta se ha convertido en el ejemplo más destacado de empresas que, según las autoridades estadounidenses, eluden las normas de exportación de los potentes chips de inteligencia artificial fabricados por Nvidia, el fabricante líder mundial.

Las exportaciones de Nvidia han puesto de manifiesto una división en la administración Trump entre los funcionarios que creen que la tecnología de IA estadounidense debe mantenerse fuera de China por razones de seguridad nacional y otros que desean un enfoque menos intervencionista en los controles de exportación.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el viernes en una entrevista televisiva que su departamento llevaba meses presionando para incluir a Megaspeed en una lista negra comercial, pero que el Departamento de Comercio "tiene la última palabra". “Tendrás que preguntarles sobre sus procesos internos”, dijo Bessent.

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: Jeon Heon-Kyun/EFE.

El hecho de que el Departamento de Justicia figurara en el anuncio del lunes por la noche pareció dar mayor relevancia a la importancia de la investigación e indicó a los críticos que los funcionarios de la administración no tenían intención de ignorar el asunto.

Megaspeed fue creada y dirigida durante un tiempo por Alice Huang, quien, según funcionarios estadounidenses, era un agente de la inteligencia china. El New York Times informó el año pasado que ella y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, mantenían una relación cercana, y la semana pasada Jensen Huang admitió haberle sido infiel a su esposa con Alice Huang.

Jensen Huang renunció a Nvidia la semana pasada tras revelarse que había mantenido una relación con una empleada suya. Fue una caída estrepitosa para un ejecutivo que dirigió una empresa que, durante un tiempo, fue la compañía cotizada más valiosa del mundo.

Alice Huang. Vinculada sentimentalmente al consejero delegado de Nvidia. Foto: AFP fotos

Megaspeed ha declarado que cumple con todas las leyes y que Alice Huang actualmente no tiene ningún cargo en la empresa. Ella no ha respondido a las solicitudes de comentarios, y el gobierno chino ha desestimado las acusaciones de espionaje.

El comunicado de prensa del lunes por la noche, que confirmaba la investigación penal, también resultó inusual, ya que los funcionarios no suelen hablar de sus pesquisas hasta que estas concluyen. Los departamentos declararon que colaborarían para aplicar todo el peso de la ley contra Megaspeed por cualquier conducta delictiva que pudiera haber ocurrido.

El presidente Donald Trump reconoció el lunes que Bessent y Lutnick habían estado en desacuerdo sobre la dureza con la que se debía cerrar una laguna legal que ha permitido a China acceder a chips de IA avanzados a través de centros de datos en otros países.

“Uno quiere ser amistoso con China, y el otro quiere tener un enfrentamiento con China”, dijo Trump refiriéndose a sus dos secretarios de gabinete. “Ambas posturas son aceptables, pero son puntos de vista diferentes”.

El comunicado de prensa indicaba que el Departamento de Comercio había iniciado una investigación sobre Megaspeed en 2024 por posibles infracciones de las normas de control de exportaciones. En mayo de 2025, el departamento solicitó a Nvidia información sobre sus ventas a Megaspeed. Según el comunicado, funcionarios del Departamento de Comercio visitaron la empresa en junio de 2025 y entrevistaron a Alice Huang.

Según el comunicado de prensa, el Departamento de Justicia asumió entonces el papel principal en la investigación criminal del caso Megaspeed.

El New York Times informó la semana pasada que la investigación del Departamento de Comercio se detuvo el otoño pasado en circunstancias atípicas, después de que los investigadores del departamento recibieran un correo electrónico del asesor jurídico general de Nvidia solicitando información sobre la investigación.

El asesor jurídico de Nvidia declaró que un alto funcionario del departamento le había autorizado a contactar con Nvidia en relación con el caso, lo que alarmó a otros miembros del departamento. El incidente generó dudas sobre lo que los funcionarios del Departamento de Comercio habían conversado con Nvidia, y algunos consideraron que la interacción podría haber viciado el caso. Posteriormente, el asunto fue transferido al Departamento de Justicia.

El Departamento de Comercio también indicó que Nvidia había incluido a Megaspeed en su lista de productos "no vendidos" en junio de 2025.

Sin embargo, los registros comerciales obtenidos por el Times de ImportGenius, una plataforma de datos, muestran que Speedmatrix, una filial de Megaspeed en Malasia, continuó recibiendo grandes envíos de tecnología Nvidia durante ocho meses después.

Entre octubre de 2026 y febrero de 2026, Speedmatrix recibió envíos por valor de más de 800 millones de dólares en tecnología de IA de Nvidia sujeta a control de exportaciones, incluidos chips Blackwell y H200, cuyo envío a China estaba prohibido.

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: I-HWA CHENG/AFP.

La mayoría de los envíos de Speedmatrix se realizaron a través de fabricantes externos que compran chips a Nvidia y los transforman en servidores. Sin embargo, en febrero de 2026, los registros comerciales muestran que Nvidia International Inc. envió a Speedmatrix un cargamento de equipos electrónicos por valor de 13 millones de dólares.

La semana pasada, Nvidia hizo una declaración similar al Times sobre la "lista de bloqueo". Afirmó haber recibido autorización del Departamento de Comercio para enviar algunas piezas de repuesto a Megaspeed tras imponer dicho bloqueo.

Nvidia sigue incluyendo a Megaspeed en su sitio web como socio de servicios en la nube. Megaspeed promocionó esta relación hasta octubre, refiriéndose a su filial indonesia como "un socio comercial de primer nivel de Nvidia".

El Departamento de Comercio informó que había presentado cargos contra 17 acusados ​​en seis investigaciones distintas por presuntas irregularidades relacionadas con el contrabando, y que las sanciones económicas impuestas aumentaron considerablemente en comparación con las establecidas durante la administración Biden.

En los últimos meses, Lutnick ha tenido roces con otros altos funcionarios por las normas que restringirían los centros de datos en el sudeste asiático que prestan servicios a clientes chinos. El Departamento de Comercio emitió dicha norma el lunes, pero dio el paso inusual de afirmar que había sido "redactada por y bajo la dirección del Departamento del Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional", las dos agencias con las que había tenido discrepancias.

Por Ana Swanson y Tripp Mickle / The New York Times