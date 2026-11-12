Quiénes son Colette Kress y Harvey Jones, nueva CEO interina y presidente de Nvidia tras escándalo de Huang

Tras la renuncia de Jensen Huang a su cargo de CEO de Nvidia -principal diseñadora mundial de chips utilizados para entrenar y hacer funcionar los modelos de IA- la empresa debió rápidamente decidir quién, al menos de forma provisoria, tomará las riendas frente al nerviosismo de los mercados.

Por un lado, la gigante tecnológica anunció la creación de presidente de la junta directiva, rol que hasta el momento Huang también cumplía. Por otro, se nombró a una CEO interina en el lugar de Huang.

Por el momento no hay información sobre quien será el CEO definitivo luego del escándalo de las dos aventuras amorosas de Huang, incluida una con una supuesta espía china. No obstante, el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo una recomendación.

"Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: Tim Cook, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!", afirmó en su red social Truth Social el mandatario.

El CEO de Apple, Tim Cook, sostiene un nuevo iPhone 17 Pro. Foto: Justin Sullivan/AFP.

Quién es Harvey C. Jones

Nvidia nombró como presidente a Harvey C. Jones, que hasta ahora era consejero independiente de Nvidia. Es conocido por dirigir y ser ex CEO de Synopsys “una importante empresa de automatización del diseño electrónico”, destacó Nvidia en su página web.

Y añadieron: “El Sr. Jones ha sido emprendedor, ejecutivo de alta tecnología e inversor de capital riesgo durante más de 30 años”. Además es socio director de Square Wave Ventures desde el año 2004, una firma de inversión privada.

Antes de su paso Synopsys, en 1981 Jones cofundó Daisy Systems, una empresa de ingeniería asistida por ordenador, donde también fue presidente y director ejecutivo. También cofundó Tensilica, una empresa privada de propiedad intelectual tecnológica que desarrollaba y licenciaba “núcleos de procesamiento integrados de alto rendimiento”.

En cuanto a su formación, el nuevo presidente de Nvidia es licenciado en Matemáticas e Informática por la Universidad de Georgetown y tiene un máster en Gestión por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Jensen Huang, ex CEO de Nvidia. Foto: Archivo El País

Quién es Colette Kress

“El Consejo de Administración ha iniciado la búsqueda de un director ejecutivo permanente y considerará candidatos internos y externos”, comunicó Nvidia.

Mientras tanto, se nombró este jueves como CEO interina a Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia desde setiembre de 2013 y con una trayectoria previa de casi 25 años en Cisco y Microsoft.

Mantendrá sus actuales responsabilidades financieras mientras ejerce el liderazgo interino. "Colette ha ayudado a liderar a Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y posición financiera", aseguró la empresa.

Y añadieron: “Cuenta con el respaldo de un equipo directivo experimentado que ha sido fundamental para la ejecución de la estrategia de NVIDIA y el avance de su hoja de ruta tecnológica. El Consejo tiene plena confianza en Colette y en el equipo directivo, y esperamos que las operaciones de la compañía, los compromisos con los clientes y la hoja de ruta de productos continúen sin interrupciones”.

Kress declaró que la empresa “siempre ha residido en su gente” y que se compromete a “seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años”.

Nvidia confirmó, además, que mantiene sin cambios la presentación de sus resultados financieros del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027, prevista para el próximo martes 17 de noviembre tras el cierre de Wall Street.

Con información de EFE