Wall Street abrió este lunes con fuertes subidas y el Dow Jones avanzaba un 2,78 %, hasta los 49.486 puntos, mientras que el S&P 500 ganaba un 5,05 % y el tecnológico Nasdaq un 7,27 %, en una jornada de rebote tras las pérdidas del viernes, marcada por el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia.

A la apertura del parqué neoyorquino, Nasdaq se disparaba hasta los 24.261 puntos, mientras que las acciones de Nvidia subían en torno a un 30 % después de que la compañía anunciara el regreso de Huang, apartado del cargo tras las revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín.

La Bolsa de Nueva York arrancaba así una jornada de fuertes ganancias después de que los tres principales índices del parqué cerraran el viernes con pérdidas superiores al 2 % y acumularan descensos de al menos un 10 % desde sus máximos recientes.

Las acciones de Nvidia cotizaban esta mañana en torno a los 1US$ 62,55, todavía un 26 % por debajo de su máximo intradía reciente, de US$ 219,99, alcanzado el 28 de octubre, aunque recuperaban buena parte del terreno perdido tras estallar el escándalo.

El regreso de Jensen Huang a Nvidia y el aval de Donald Trump

La tecnológica explicó hoy en un comunicado que el regreso de Huang no supone un riesgo para la seguridad nacional y que el directivo colaborará plenamente con la investigación interna sobre los informes de que fue objeto de una operación de inteligencia extranjera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que la tecnológica restituyera a Huang, que dejó la compañía el pasado 12 de noviembre envuelto en el escándalo por sus infidelidades con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed.

Jensen Huang. Admitió una relación extra matrimonial con supuesta espía china. Foto: AFP fotos

Cómo reaccionaron las empresas de inteligencia artificial

Al margen, otras empresas vinculadas al negocio de la inteligencia artificial (IA) reaccionaron positivamente a la noticia y también se dispararon tras la apertura del parqué. Micron Technology subía un 14 %, CoreWeave se disparaba un 24 % y AMD avanzaba un 7 %.

También avanzaban Broadcom (+1,34 %) e Intel (12,6 %), mientras que Anthropic, la compañía creadora del chatbot Claude, bajaba un 0,07 % en su tercera jornada bursátil tras su histórica salida a bolsa del pasado jueves.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba un 1,7 %, hasta los US$ 82 el barril, ante el aumento de la oferta de crudo y la reanudación del flujo en un oleoducto de Libia, pese a las tensiones geopolíticas.

Por su parte, el oro subía un 4,59 %, hasta los 3.676 dólares la onza, y la plata avanzaba un 6,57 %, hasta los US$ 43,77. Mientras, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años rondaba el 4,95 %.

EFE