El consejo directivo de la compañía tecnológica Nvidia anunció este lunes que Jensen Huang fue restituido como presidente y director ejecutivo, así como miembro de su junta directiva.

El consejo votó por unanimidad a favor de la restitución de Huang "tras una serie de conversaciones y reuniones con él", informó la compañía a través de un comunicado. El equipo directivo "quedó satisfecho con su franqueza y capacidad para liderar" la compañía.

Para tomar la decisión, señala el comunicado, el consejo "recibió información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y, basándose en dicha información, confía en que la restitución del Sr. Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional".

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: Jeon Heon-Kyun/EFE.

Harvey C. Jones, presidente del consejo, declaró que "Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia" y que su reincorporación redunda en beneficio de sus "accionistas, empleados, socios y clientes". "Tenemos plena confianza en Jensen y esperamos colaborar con él en su regreso al liderazgo de la compañía. Agradecemos a Colette Kress su excelente labor como directora ejecutiva interina, además de seguir desempeñando sus funciones como directora financiera de Nvidia", agregó Jones, quien mantiene su puesto como presidente.

Huang: "Es un honor para mí regresar a Nvidia"

"Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial", declaró Huang en el comunicado divulgado por la compañía.

"Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Quiero agradecer a la junta directiva de Nvidia su confianza y deliberación durante este proceso. Estoy especialmente agradecido a Harvey Jones por su liderazgo como presidente, y a Colette Kress y a nuestro equipo ejecutivo por dirigir Nvidia durante este periodo. También estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo. Sobre todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. ¡Estoy deseando volver al trabajo!", agregó el cofundador de Nvidia.

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: AFP.

Donald Trump celebra la restitución de Jensen Huang a Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes que la tecnológica Nvidia restituyera a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía.

"La junta directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo (CEO). El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense", escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.