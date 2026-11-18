El cofundador y exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, admitió ayer martes “la responsabilidad de sus errores” y dijo que quiere recuperar su cargo, en su primer mensaje desde que dimitió el pasado jueves.

“Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo”, aseguró Huang en un mensaje recogido por CNBC y The Wall Street Journal.

Según dijo, desde su renuncia ha recibido “una avalancha de peticiones de empleados, inversores, socios comerciales y clientes” de Nvidia para regresar como director ejecutivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró el lunes a favor de que el empresario vuelva a liderar la compañía, al igual que el magnate Elon Musk, que se ha sumado a una campaña para apoyar a Huang y que ha recabado más de 180.000 firmas.

Huang, que estuvo al frente de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA) por más de tres décadas, reconoció en el mensaje que “no estuvo a la altura de los estándares que se esperan” y que cometió “errores graves” en su vida personal.

El pasado jueves, dimitió sus funciones con carácter inmediato después de que se desvelara que había mantenido al menos tres relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una empresaria chica acusada por los servicios de inteligencia estadounidenses de espiar para Pekín. Las otras dos las mantuvo con empleadas de la compañía que dirigía.

El idilio con Alice Huang, la empresaria china, llevó al consejo de Nvidia a encargar una investigación independiente para esclarecer si pudo comprometer la seguridad nacional o la información confidencial de la compañía. “Asumo plenamente la responsabilidad de mis errores y me comprometo a colaborar con la investigación independiente del Consejo”, afirmó Huang en la carta de ayer martes.

El confundador de la empresa definió a Nvidia como “la obra de su vida”, y aseguró que construirla ha sido “un privilegio y un honor”.

“En ningún otro lugar que no fuera Estados Unidos habría sido posible una empresa como Nvidia. Amo a nuestro país y amo a Nvidia”, aseveró en el mensaje, que finalizó con agradecimientos a quienes le han enviado buenos deseos y a su familia, a la que dedicará el resto de su vida “para ser digno de su amor”.

El caso afectó duramente las acciones de Nvidia, hasta hace poco la empresa en bolsa más valiosa del mundo.

Nvidia ocupa un papel central en la expansión de la IA, que ha contribuido a impulsar los mercados a máximos históricos y a dinamizar el crecimiento económico mundial.

Desde que estalló el escándalo, Nvidia ha perdido 700.000 millones de dólares en valor de mercado.

A medida que se profundizaba el escándalo, Estados Unidos anunció el lunes nuevas restricciones a las exportaciones de chips de IA, lo que provocó la condena de China.

Las nuevas limitaciones a las exportaciones estadounidenses y el caso de Nvidia amenazan con empañar las conversaciones entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en la ciudad china de Shenzhen.

Con las nuevas normas, los centros de datos de cualquier lugar del mundo necesitarán una licencia del gobierno de Trump para proporcionar grandes volúmenes de potencia de cómputo procedente de chips avanzados a empresas con sede en China, Macao u otros países sometidos a embargo de armas por parte de Estados Unidos. Las normas también exigen licencias para enviar chips avanzados a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil, países que, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, presentan un “riesgo de desvío superior al normal” de estos chips.

Con información de EFE y AFP